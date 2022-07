Supermond nur in Teilen Deutschlands zu sehen

Groß und hell: Zum zweiten Mal binnen weniger Wochen hat sich am Nachthimmel ein Supermond gezeigt. Der Erdtrabant wirkte deutlich größer als sonst bei Vollmond. In Teilen Deutschlands einschließlich Ostwestfalen-Lippe wurde das Naturschauspiel aber von einem Wolkenband verdeckt.

Wolken am Nachthimmel versperrten auch vielerorts in OWL die Sicht auf das Naturschauspiel

Besonders imposant sieht der Mond direkt nach Aufgang und kurz vor Untergang aus.

Eine klare Sicht gab es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) vor allem in Nordostdeutschland - etwa in Schwerin, Rostock, Warnemünde und Berlin. Insbesondere in der Mitte und im Süden Deutschlands verhüllten dagegen vielerorts Wolken den Blick, beispielsweise in Köln, München und Stuttgart.

Zu dem sogenannten Supermond kommt es, wenn der Erdbegleiter in seiner elliptischen Umlaufbahn unserem Planeten besonders nahe kommt und gleichzeitig Vollmond ist. Zu bewundern ist das Schauspiel jedoch nur dann, wenn keine Wolken die Sicht verdecken. Auch der letzte Vollmond Mitte Juni wirkte mit einer Entfernung von 360 000 Kilometern bereits besonders groß.