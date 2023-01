US-Amerikanerin zur neuen «Miss Universe» gekrönt

Miss USA R'Bonney Gabriel wird in New Orleans zur Miss Universe gekrönt.

Die 28-jährige R'Bonney Gabriel aus den USA ist zur neuen «Miss Universe» gekürt worden. In einer Live-Show in New Orleans setzte sie sich am späten Samstagabend (Ortszeit) gegen 83 Mitbewerberinnen durch, wie die Organisatoren mitteilten. Gabriel bekam die Tiara der Siegerin von ihrer Vorgängerin, Harnaaz Sandhu (22) aus Indien, aufgesetzt.

Auf dem zweiten und dritten Platz landeten bei der 71. Ausgabe des Schönheitswettbewerbs die Venezolanerin Amanda Dudamel (23) und die Dominikanerin Andreína Martínez (25). Für Deutschland nahm die 24-jährige Soraya Kohlmann aus Leipzig teil.

R'Bonney Gabriel wurde in Houston im US-Bundesstaat Texas geboren und hat nach Angaben der Organisatoren einen Bachelor in Modedesign. Die frühere High-School-Volleyballerin habe inzwischen eine eigene Firma und arbeite mit umweltfreundlichen und nachhaltigen Textilien. Sie sei die erste «Miss Universe» aus den USA mit philippinischen Wurzeln, so die Veranstalter. Ihr Vater stammt aus dem südostasiatischen Inselstaat.

The official Miss Universe is… USA🇺🇸 pic.twitter.com/mBZvNTJN1m — Miss Universe (@MissUniverse) January 15, 2023 An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Twitter Um Inhalte aus Twitter anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

In der Fragerunde sagte Gabriel, sie wolle sich unter anderem dafür einsetzen, die derzeit bei 28 Jahren liegende Altersgrenze des Wettbewerbs nach oben zu verschieben. «Als Frau glaube ich, dass uns nicht das Alter definiert», betonte sie. Ihr Lieblingsmotto sei «wenn nicht jetzt, dann wann?».