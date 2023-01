Verkehrsunfall mit 40 Toten - Staatstrauer im Senegal

Im Senegal sind bei einem schweren Verkehrsunfall 40 Menschen ums Leben gekommen. Der Präsident des Landes ordnete am Sonntag eine dreitägige Staatstrauer an. «Ich bin zutiefst traurig über den tragischen Verkehrsunfall von heute in Gniby, bei dem 40 Menschen getötet und zahlreiche schwer verletzt wurden», schrieb Macky Sall am Sonntagmorgen auf Twitter. Er sprach den Familien der Betroffenen sein Beileid aus.

Suite au grave accident de ce jour à Gniby ayant causé 40 morts, j'ai décidé d'un deuil national de 3 jours à compter du 9 janvier. Un conseil interministériel se tiendra à la même date pour la prise de mesures fermes sur la sécurité routière et le transport public des voyageurs. — Macky Sall (@Macky_Sall) January 8, 2023

Ab Montag sollte in dem westafrikanischen Küstenland die Staatstrauer gelten, schrieb Sall in einem weiteren Tweet. Außerdem sollte es ein Ministertreffen geben, um über die Verkehrssicherheit zu beraten. Weitere Einzelheiten, wie es zu dem Unfall in der Region Kaffrine im Zentralsenegal kam, lagen zunächst nicht vor.