Vier Männer aus Psychiatrie nahe Heilbronn geflüchtet

Ein Zaun umschließt das Klinikum am Weissenhof - Zentrum für Psychiatrie.

Vier Männer sind am Mittwochabend aus einer geschlossenen Station eines Klinikums im baden-württembergischen Weinsberg nahe Heilbronn geflüchtet.

Die Flüchtigen, darunter drei rechtskräftig verurteilte Straftäter, gelten als gefährlich und sind möglicherweise bewaffnet, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Es lägen bislang zwar keine konkreten Hinweise auf Waffen vor, sagte ein Polizeisprecher. «Aber ausschließen können wir es natürlich nicht.» Die Behörde warnte davor, Anhalter mitzunehmen.

Bei der Suche setzen die Ermittler auf Hinweise aus der Bevölkerung. Die Polizei veröffentlichte Namen und Beschreibungen der vier Männer im Alter von 24 bis 37 Jahren, Fotos von ihnen würden vom Landeskriminalamt veröffentlicht. Zeugen wurden gebeten, auffällige Personen über den Notruf 110 zu melden. Bei der Suche nach den vier Männern war nach Angaben eines Sprechers auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz, weitere Details zur Fahndung wolle man zunächst aus ermittlungstaktischen Gründen nicht nennen.

Hintergründe der Flucht noch unklar

Auch andere Fragen ließ die Polizei deshalb zunächst unbeantwortet. Weshalb die vier Männer in der geschlossenen Station und zum Maßregelvollzug in der Klinik untergebracht worden waren, blieb ebenso unklar wie die Frage, wie sie am Mittwochabend gegen 22 Uhr aus dem Komplex fliehen konnten. Beim Maßregelvollzug geht es um die Unterbringung psychisch kranker oder suchtkranker Straftäter. Ziel ist es, den Schutz der Bevölkerung und eine Therapie der Patienten zu gewährleisten.

Das Klinikum am Weissenhof - Zentrum für Psychiatrie Weinsberg ist ein akademisches Lehrkrankenhaus der Universität Heidelberg. Es ist der Aufsicht des Landes Baden-Württemberg unterstellt und bietet psychiatrische-psychotherapeutische und psychosomatische Behandlung und Betreuung psychisch kranker Menschen in der Region Heilbronn.

2015 war ein 60 Jahre alter Patient im Maßregelvollzug in Weinsberg umgebracht worden. Damals hatte sich der Tatverdacht gegen den Mitbewohner des Mannes gerichtet. Der 34 Jahre alte Tatverdächtige hatte sich erhängt, als der Fall damals vor dem Heilbronner Landgericht verhandelt wurde.