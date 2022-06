Als erstes Bundesland haben in Nordrhein-Westfalen am Freitag die Ferien begonnen. Die rund 2,5 Millionen Schülerinnen und Schüler erhielten ihre Zeugnisse, ehe der Unterricht für gut sechs Wochen endete.

Für viele Familien ging es direkt ab in den Urlaub. Auf den Autobahnen wurde es am frühen Nachmittag langsam voller. Mit dem Beginn der Sommerferien in Nordrhein-Westfalen haben auch die Staus auf den Autobahnen zugenommen. Besonders auf klassischen Staustrecken wie der A1 Köln-Dortmund-Osnabrück und der A3 Oberhausen-Köln-Frankfurt stockte der Verkehr schon auf mehreren Kilometern Länge.

Reisende gehen durch den Flughafen Düsseldorf. Der Ferienstart in NRW führte bereits zu langen Wartezeiten. Foto: David Young/dpa

An den Flughäfen in Düsseldorf und Köln bildeten sich lange Warteschlangen bei der Gepäckaufgabe und an den Sicherheitskontrollen. Am Flughafen Köln/Bonn mussten Reisende am frühen Nachmittag allein an den Sicherheitskontrollen bis zu zwei Stunden warten, wie ein Sprecher der Bundespolizei sagte. Die Schlange reiche vom Terminal 1 bis ins Terminal 2 hinein. „Wir versuchen natürlich alles Mögliche, um die Wartezeiten möglichst gering zu halten“, sagte der Sprecher. Der Sicherheitsdienstleister habe zusätzliches Personal akquiriert.

Wegen Personalmangels in verschiedenen Bereichen dürften die Sommerferien für die Flughäfen zur Belastungsprobe werden. Schon seit Tagen stimmen Betreiber und Gewerkschaften Urlauber auf lange Wartezeiten ein.

Am Düsseldorfer Airport gab es schon am Vormittag lange Warteschlangen. Viele Reisende waren nach eigenen Angaben schon mehrere Stunden vor dem geplanten Abflug gekommen, um rechtzeitig am Gate zu sein. „Wir fliegen um 13.00 Uhr, sind aber schon um 9.00 Uhr hergekommen“, sagte etwa ein Passagier, der mit seiner Frau nach Fuerteventura fliegen wollte. Seit über einer Stunde warte er bereits darauf, die Koffer abgeben zu können. Auch eine Familie mit Ziel Mallorca war vorsichtshalber schon drei Stunden früher zum Flughafen gefahren, wie der Vater sagte.

Fahrzeuge stehen auf einer Autobahn im Stau. Foto: Mia Bucher/dpa/Symbolbild

Der ADAC rechnete für das erste Ferienwochenende zwar mit Staus und stockendem Verkehr, jedoch nicht mit einem „Stau-Chaos“. Der Reiseverkehr werde sich über die gesamten Ferien verteilen. Geduld bräuchten Autofahrer besonders auf den Strecken in Richtung Nord- und Ostseeküste, in die Niederlande und auf dem Weg in den Süden. Zudem gibt es mehrere Dauerbaustellen, etwa auf der A1 zwischen Köln und Osnabrück, der A2 bei Oberhausen sowie der A40 und der A42 im Bereich Duisburg, wie die Autobahn GmbH mitteilte.

Auch viele Züge dürften voll werden. Zahlreiche Reisende werden das 9-Euro-Ticket für die Urlaubsanreise oder Tagesausflüge nutzen. Auf einigen Strecken kann es nach Angaben der Deutschen Bahn wegen Baustellen zu Verspätungen und Ausfällen kommen.

Das Wetter bleibt zum Ferienbeginn warm, aber unbeständig. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) können die Temperaturen am Samstag und Sonntag bis zu 28 Grad erreichen. Während es am Samstag weitgehend niederschlagsfrei bleibt, kehren am Sonntag die Gewitter zurück. Örtlich seien dann auch Unwetter möglich.