„Viele haben den Kaffee ziemlich auf“

Die sieben CDU-Kreisvorsitzenden in Ostwestfalen-Lippe entscheiden am 30. Oktober mit 319 Amtskollegen über die Basisbeteiligung

Bielefeld

Die CDU hat nicht viel Zeit. Spätestens Mitte Januar soll die Spitze der Partei neu aufgestellt sein, besser vorher. Einig ist man sich, dass die etwa 406.000 Mitglieder an den Personalentscheidungen beteiligt werden. In welcher Form – darüber sollen die 326 CDU-Kreisvorsitzenden am 30. Oktober bei einer Konferenz beraten. Sieben von ihnen kommen aus Ostwestfalen-Lippe.

Von Andreas Schnadwinkel