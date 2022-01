Corona hat auch den Sport fest im Griff. Aktuell häufen sich die Fälle in bisher unbekanntem Maß.

In Australien sorgt die Ausnahmegenehmigung für Novak Djokovic zur Teilnahme an den Australian Open für hitzige Debatten.

Alleine 200 Infizierte in den beiden oberen spanischen Ligen, 13 Positive bei nur einem deutschen Basketball-Erstligisten, Spielverschiebungen und -absagen im Handball, Eishockey – vielleicht sogar in der Fußball-Bundesliga. Besserung derzeit nicht in Sicht