Wedding ist überall

Arye Sharuz Shalicars Debütroman „Ein nasser Hund ist besser als ein trockener Jude“ ist verfilmt worden und handelt von einem Außenseiter in einer Gang.Das Buch will Ratgeber für gesellschaftlichen Aufstieg sein.Arye Sharuz Shalicar war in Gangs kriminell.

Nach „Ein nasser Hund ist besser als ein trockener Jude. Die Geschichte eines Deutsch-Iraners, der Israeli wurde“ und „Der neu-deutsche Antisemit – Gehören Juden heute zu Deutschland?“ ist jetzt ein Ratgeber erschienen, der junge Männer aus prekären Milieus erreichen will. „100 Weisheiten, um das Leben zu meistern: Selbst wenn Du aus dem Ghetto stammst“ (FBV, 256 Seiten, 14,99 Euro) will Perspektiven geben und Wege aufzeigen in ein geregeltes Leben.

„Ich bin in den vergangenen Jahren seit meiner Autobiografie bei vielen Gelegenheiten, ob bei Lesereisen oder als Sprecher der israelischen Armee, immer wieder gefragt worden: Wie kann es sein, dass Du es geschafft hast, da raus zukommen und ein normales Leben zu führen? Beim zweiten und dritten Mal habe ich darüber noch geschmunzelt. Doch das hörte nicht auf. Und wenn es so viele Leute interessant finden, wie ich den Weg aus dem Ghettoleben geschafft habe, dann will ich das jungen Menschen weitergeben, die in schwierigen Lebensumständen groß werden“, sagt Shalicar. Er weiß, dass der Satz des ehemaligen Berliner SPD-Bezirksbürgermeisters Heinz Buschkowsky stimmt: „Neukölln ist überall.“

Der Wedding auch. Shalicar ist stolz, dort groß geworden zu sein. Aufgewachsen ist er mit George Boateng, dem ältesten Halbbruder des Fußball-Weltmeisters Jerome Boateng. „Weil ich Jude bin, werde ich von Muslimen wahrscheinlich nicht gerne gelesen. Andererseits glaube ich, dass meine ‚Street Credibility‘ (Straßenglaubwürdigkeit, Anm. d. Red) wirkt. Wenn die merken, dass ich weiß, wie sie ticken, dann lassen sie sich darauf ein. Arabische Clans und türkische Gangs merken schnell, dass ich nicht irgendein hochnäsiger Typ bin. Muslime sagen zu mir: ‚Der ist ein Jude wie wir‘.“

Sein Buch richte sich an 15- bis 30-Jährige in problematischen Bezirken mit ghettoähnlichen Strukturen. Das seien zwar überwiegend Migranten, aber auch Einheimische im alten Osten mit geringem Einkommen, wo Drogen und Hoffnungslosigkeit genau so verkämen. Da diese Zielgruppe eher selten direkt auf neue Buchtitel stößt, soll sie von Lehrern, Sozialarbeitern, Pädagogen darauf aufmerksam gemacht werden. Leute, deren Beruf es ist, jungen Leuten zu helfen. Shalicar zählt auch Richter, Polizisten und Politiker zu den Erstadressaten.

„Ratgeber gibt es viele. Ich bin jemand, der weiß, wovon er spricht. Ich war kriminell, war in Gangs, war Jude unter Muslimen“, sagt er. Dass ihm seine Straßenköter-Intelligenz auf dem weiteren Lebensweg und auch im Beruf geholfen hat, daraus macht er kein Geheimnis: „Ich stehe zu meiner Vergangenheit, und ich rede auch nicht diplomatisch.“

Sein nächstes Buch hat schon einen Titel. „Shalom Habibi“ erscheint im Herbst 2022. Shalicar nennt es „Friedensbuch“, denn es geht um einen Frieden zwischen Juden und Arabern im Nahen Osten. Denn: „Frust und Hass bringen doch keinem was.“

Arye Sharuz Shalicar: „100 Weisheiten, um das Leben zu meistern: Selbst wenn du aus dem Ghetto stammst“, Finanz-Buch-Verlag München. 256 Seiten, 14,99 Euro