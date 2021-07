Weltrekord: In Freckenhorst hängen 992 Schützenfahnen

Das Schützenfest fiel wegen Corona aus – doch der kuriose Rekordversuch versöhnte die Freckenhorster Schützen ein Stück weit. Am Wochenende gelang ihnen der Schützenfahnen-Rekord, was für ausgelassene Stimmung sorgte.Das Schützenfest fiel wegen Corona aus – doch der kuriose Rekordversuch versöhnte die Freckenhorster Schützen ein Stück weit. Am Wochenende gelang ihnen der Schützenfahnen-Rekord, was für ausgelassene Stimmung sorgte.

Wer am Wochenende durch die Straßen des Städtchens ging, konnte das schon erahnen. Nicht nur an den Hauptverkehrsstraßen waren zahlreiche Schützenfahnen gehisst, auch viele Häuser an Nebenstraßen waren beflaggt und hatten so den Ort in ein grün-weißes Fahnenmeer verwandelt. Seit Wochen hatte Uwe Rottenberg, 2018 Schützenkönig und Vorstand der Bürgerschützen, mit seinen Kollegen bei Facebook und Youtube für den Versuch geworben, um zumindest etwas visuelles Schützenflair nach Warendorf zu bringen.