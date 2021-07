Extreme Wetterereignisse, darin sind sich Klimaexperten einig, wird es auch in Deutschland immer häufiger geben. Dass die Regenfälle in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz eine solche Katastrophe auslösten, lag auch an der mangelnden Anpassung an solche Ereignisse. Wichtig ist nun, beim Wiederaufbau die richtigen Konsequenzen zu ziehen.

Von Ulrich Schaper