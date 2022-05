Wohin steuert die FDP?

Mit den FDP-Vorsitzenden und ihren Ministerien ist es mitunter wie verhext. Einst vergriff sich Guido Westerwelle, als er ins Außenministerium strebte, während das Finanzministerium so nahe lag, was ihm und seiner Partei sehr schlecht bekommen sollte. Nun könnte es Christian Lindner – unter umgekehrten Vorzeichen – ebenso ergehen.

Ausgerechnet jener Lindner, der die Liberalen nach dem Westerwelle-Rösler-Fiasko 2017 erst wieder zurück in den Bundestag gebracht hatte, um dann wenig später den berühmten Politik-Aphorismus zu erfinden, der da lautet: „Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren.“ Womit wir bei der Bundesregierung aus SPD, Grünen und FDP, dem Thema solide Haushaltsführung und der Frage wären, wo genau das falsche Regieren eigentlich anfängt. Und ob der Preis für Lindners Liberale nicht auf Dauer zu hoch wird, wenn die Politik der Ampel-Koalition der FDP in den Ländern Ergebnisse wie in Schleswig-Holstein und NRW beschert und reihenweise Regierungsbeteiligungen kostet.