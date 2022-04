Diese Soft Skills sind jetzt im Job gefragt

Wie sehr sich die Arbeitswelt verändert, haben viele Beschäftigte währende der Corona-Pandemie in ihrem Arbeitsalltag erlebt. Das erfordert Anpassung - und neue Soft Skills werden wichtiger.

Divers, flexibel und hybrid: In einer sich verändernden Arbeitswelt braucht es die passenden Soft Skills.

Beschäftigte können fachlich noch so exzellent sein. Fehlt die Fähigkeit, die eigene Expertise zu transportieren, werden sie im Job womöglich bald abgehängt. Annina Hering, Arbeitsmarktexpertin beim Job-Portal Indeed erklärt, welche Soft Skills in einer sich wandelnden Arbeitswelt entscheidend sind: