Stelle schon vergeben? Bewerbung kann sich trotzdem lohnen

Wer aus zuverlässiger Quelle weiß, dass eine ausgeschriebene Stelle eigentlich schon besetzt ist, kann mit einer Bewerbung trotzdem auf sich aufmerksam machen. Das sagt Bewerbungscoachin Katrin Plangger. Vor allem gilt das, wenn es in dem Unternehmen vielleicht mehrere ähnliche Stellen gibt.

Eine interne Bewerbung auf eine Stelle, die bereits besetzt ist, kann der Coachin zufolge ein Signal sein. Nach dem Motto: «Aha, da ist jemand wechselwillig oder unzufrieden mit seiner aktuellen Aufgabe - hier besteht Handlungsbedarf.» Allerdings sollte gut überlegt sein, ob solch ein Schritt mehr nützt oder schadet, falls der oder die direkte Vorgesetzte davon erfährt.

Präsentationsmöglichkeit für externe Bewerber

Aber auch von außerhalb kann es sich lohnen, aktiv zu werden. «Wenn die Stelle bereits besetzt ist, können Sie die Bewerbung als eine Art Initiativbewerbung nutzen», rät Plangger.

Ist in der Stellenanzeige eine Ansprechperson genannt, ruft man am besten an. «Im Telefonat erfahren Sie, ob es weitere interessante Stellen im Unternehmen gibt, und können sich selbst mit Ihren Kompetenzen und Interessen präsentieren.»