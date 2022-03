Automatisierte Flüssigkeitsabfüllung

Sie sind auf der Suche nach dem idealen Dienstleister im Bereich der Flüssigkeitsabfüllung und Produktkonfektionierung für Non-Food-Produkte /

Food-Produkte? Als unabhängiger Lohnabfüller und Abfüllspezialist steht Ihnen das Team der Alphart GmbH deutschlandweit für die Abfüllung, Verpackung und Konfektionierung Ihrer Produkte im Non-Food-Bereich / Food-Bereich zur Verfügung.

Wir bieten Industriekunden aus ganz Deutschland wie beispielsweise Liquidherstellern, Kosmetikherstellern oder Auftraggebern aus dem pharmazeutischen Sektor eine hochwertige und schnelle Abfüllung. Von Kleinstabfüllungen mit 1 ml bis hin zu Großbefüllungen von 1000 Litern, befüllen und verpacken wir in unserer Produktionsstätte in Dissen am Teutoburger Wald Gebinde aller Art und nach Ihren individuellen Fertigungswünschen.

Verschaffen Sie sich schon vorab einen Überblick über unsere Leistungen und profitieren Sie von fachgerechten Arbeiten im Bereich der:

• Lohnabfüllung

• Lohnfertigung

• Lohnverpackung

• Produktplanung

Werfen Sie schon jetzt einen Blick in unsere Referenzen und lassen Sie sich von unseren Arbeiten überzeugen.

Produktkonfektionierungvom Abfüllspezialisten

In unserer modernen Produktionsstätte stehen uns sowohl vollautomatische Abfüll- und Verpackungsmaschinen als auch Sonderlösungen zur Verfügung. Die Sonderlösungen und individuellen Anpassungen an den Maschinen im Hinblick auf den weitläufigen Markt, garantieren schnellen "Sorten-Wechsel", reproduzierbare Reinigungsvorgänge und eine perfekte Dosierung verschiedener Behältnisse. Durch eine Mehrkopfabfüllung,

Mehrkopfverschraubung und kontinuierlich rotierend laufende Kartonierer, erreichen wir in der Branche höchste Stückzahlen. Über verschiedene Kontrollstationen wie Flow-Meter-Messung, automatische Bandwaagen mit Ausschleusung und einer engen Verknüpfung unserer EDV Datenbanken mit unseren Produktanlagen, gewährleisten wir gleichbleibende Qualität.

Die gesamte Produktion ist seit Jahren nach ISO 9001:2015 und HACCP Standards zertifiziert und wird diesbezüglich laufend modernisiert.

Lohnabfüllung für Liquids, Pulver, Granulate, Nahrungsmittelergänzung und Co.

Ob Liquid, Granulat oder Pulver – in unserer Lohnabfüllung sind Ihre Produkte in den besten Händen. Sprechen Sie uns an und lassen Sie sich zu verschiedenen Größen, Verpackungen und der gewünschten Stückzahl beraten. Gemeinsam finden wir individuelle Lösungen für Ihre Wünsche und Ansprüche. Wir stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite. Profitieren Sie von unserer schnellen Reaktionszeit und unserer Fachkompetenz!

Egal, ob es sich um einen kleineren Auftrag oder einen umfangreichen Großauftrag handelt – Wir produzieren und befüllen Ihr Produkt fristgerecht und nach allen geltenden Standards.

Ihr Produkt in unserer Lohnabfüllung

Sie haben weitere Fragen rund um unsere Leistungen oder wollen sich ausführlich von einem Spezialisten beraten lassen? Werfen Sie einen Blick in unsere FAQs, dort haben wir Ihnen die häufigst gestellten Fragen mit den passenden Antworten zusammengefasst. Für alle weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne telefonisch unter 05421 9336709 oder via Kontaktformular zur Verfügung!

Das Team der Alphart GmbH freut sich auf Ihre Anfrage!

