Ambulanter Pflegedienst EigenArt

Ob junger oder älterer Mensch - jeder braucht irgendwann in seinem Leben Hilfe. Mit Herz und Empathie sorgen wir bei Krankheit, Behinderung oder weil der Alltag im Alter schwieriger geworden ist, dafür, dass unser ambulanter Pflegedienst bei Ihnen zu Hause in vertrauter Umgebung stattfinden kann.

Die Hauptaufgabe der Pflegekräfte besteht darin, Ihre Selbstständigkeit so lange wie möglich zu erhalten. Kranken, Alten und hilfsbedürftigen Personen verkürzen oder vermeiden wir damit einen Krankenhausaufenthalt vergleichsweise die Unterbringung in einem Pflegeheim. In unserem ambulanten Pflegedienst in Bielefeld arbeiten nur ausgebildete Fachkräfte.

Unsere wichtigsten Leistungen sind:



- Ambulanter Pflegedienst: Hilfsbedürftige Menschen pflegen und versorgen.

- Grundpflege: Körperpflege, Waschen, Duschen, Hilfe beim An- und Ausziehen.

- Behandlungspflege: Medikamente geben, Verband wechseln, Spritzen setzen, Behandlung von Wunden, Blutzucker und Blutdruck messen.

- Hauswirtschaftliche Unterstützung: Reinigung der Wohnung, Einkaufen, Begleitung zum Arzt und zu Behörden, frisch gekochtes Mittagessen zum kleinen Preis liefern.

- Pflegeberatung für Sie und Ihre Angehörigen in allen Fragen zu ambulanter Altenpflege, Pflegegeld, Sachleistungen, Finanzierung, Hilfsmitteln, Kurzzeitpflege und Verhinderungspflege.

- Verhinderungspflege: Übernahme der Pflege bei Urlaub oder Krankheit des pflegenden Angehörigen.

- 24 Stunden Pflege und Betreuung.

Wir richten uns nach Ihren Bedürfnissen

Nach Bekanntmachung der Schließung unserer Pflegestelle durch unseren Arbeitgeber wagen wir, Shirin Ak und Aleksandra Drewes, nun den Schritt in die Selbstständigkeit. Altbekannte Gesichter schaffen Vertrauen bei der Altenpflege und unseren pflegebedürftigen Kunden. Dies war einer der Gründe, unsere Arbeit genau dort fortzusetzen, wo unser Vorgänger aufgehört hat. Mit unserer ambulanten Altenpflege sowie durch unsere bereits bekannten, gut ausgebildeten Kollegen erhalten Sie weiterhin die medizinische, pflegerische und hauswirtschaftliche Versorgung im häuslichen Umfeld, wie Sie es aus der Vergangenheit gewohnt sind.

Getreu dem Motto: Eingliedern statt Ausgrenzen verschönern und erleichtern wir mit Achtung und Respekt Ihr Leben. Unsere ambulante Pflege ist nicht abstrakt. Im Gegenteil, wir sind um direkte Kommunikation und echte Unterstützung bemüht. Deshalb beabsichtigen wir, sozialen Kontakt zu Ihnen aufzubauen und zu erhalten. Entscheidend dabei bleibt: Sympathie und Engagement, Freundlichkeit und Einfühlungsvermögen sowie der richtige Blick in Ihre ganz persönliche Welt. In einem Erstgespräch ermitteln wir Ihren Unterstützungsbedarf und in unserer Pflegeberatung informieren wir Sie über die Leistungen, die Sie in Anspruch nehmen können.

Ambulanter Pflegedienst EigenArt GmbH

Apfelstraße 75a

33613 Bielefeld

Telefon: 0521 / 40076291, 0521 / 40076291

Telefax: 0521 / 40076299

E-Mail: info@pflegedienst-eigenart.de

Internet: www.pflegedienst-eigenart.de