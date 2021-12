APEL Verpackungen

Experten für Verpackungen und Polstermöbelformteile für Betriebe. Ihr richtiger Ansprechpartner in Spenge und Umgebung.

Bei einer guten Verpackung muss vieles zusammenkommen: Wir helfen unseren Kunden dabei, dass alle Anforderungen erfüllt sind. Die Apel Pappenverarbeitung GmbH entwickelt für die geschäftliche Verwendung Verpackungen mit perfektem Zuschnitt und gleichzeitig zu vernünftigen Preisen.



Wir übernehmen für Sie die Entwicklungsarbeit und gerne auch die Fertigung in kleineren oder größeren Serien. Wir sind ein inhabergeführtes Unternehmen, das mit Sachverstand und Engagement an das Thema Verpackungen herangeht. Sehen Sie sich gerne auf unserer Website um:

Verpackungen sind unsere Leidenschaft

Im Bereich der Verpackungsmittel wie Faltkisten und der Polstermöbelformteile sind wir bereits seit dem Jahr 1993 erfolgreich unterwegs. Unsere langjährige Erfahrung lassen wir in alle Entwicklungsaufträge einfließen. Zu unserer Spezialisierung gehört die Verpackungsentwicklung. Sie sagen uns, was Sie sich vorstellen, wir setzen es um.

Dabei greifen wir auf unser geschultes Fachpersonal zurück, das für jede Herausforderung eine Lösung findet. Sie können sich darauf verlassen, dass wir bei gegebener Problemstellung immer ein geeignetes Verpackungsprodukt präsentieren, das allen gestellten Anforderungen entspricht. Bei Bedarf produzieren wir auch Kleinserien ihrer Verpackungsmittel auf unserem eigenen Plotter und die Lieferungen nehmen wir mit dem firmeneigenen Fuhrpark vor. Bei uns erhalten Sie alle Leistungen aus einer Hand.

Stanzverpackungen von einem erfahrenen Entwickler und Produzenten

Bei den Verpackungsprodukten setzen wir auf umweltfreundliches Material aus recyceltem Altpapier. Die Hohlkammerstegplatten stanzen wir für Sie und wir bieten Pappen in veredelter Form mit Kaschierung an. Möglich ist zum Beispiel PE-Schaum. Sprechen Sie uns darauf an.

Wir sind aktiv in der Neuentwicklung von Stanzverpackungen und stellen immer wieder unsere Expertise unter Beweis. Bei uns erhalten Sie Konstruktiv-Verpackungen und vieles mehr. Für unsere geschäftlichen Kunden sind wir jederzeit im Einsatz und verkaufen Ihnen die Entwicklungen bei Bedarf, damit Sie die Verpackungsmittel in Eigenregie produzieren können.

Kontaktieren Sie uns, wir finden eine geeignete Verpackungslösung wie etwa Faltkisten für Ihre Verwendung!

Apel Pappenverarbeitung GmbH

Industriezentrum 70-72

32139 Spenge

Telefon: 05225 6006750

Telefax: 05225 1038

E-Mail: info@apel-verpackungen.de

Internet: www.apel-verpackungen.de