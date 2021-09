Autolackiererei in Erwitte: Auto, Lkw und Nutzfahrzeuge lackieren

Wir lackieren Autos ✔ Nutzfahrzeuge ✔ Baustellenfahrzeuge ✔ Baumaschinen ✔ Großfahrzeuge und -maschinen ✔. Auch das Sandstrahlen bieten wir an.

Weil Qualität und Service stets einen Garanten für höchste Kundenzufriedenheit liefern, sind wir bereits seit über 45 Jahren als Unternehmen erfolgreich am Markt tätig. Setzen Sie auf die Erfahrung unserer Industrie- und Autolackiererei!

Das umfangreiche Leistungsspektrum rund um die Lackierung und Oberflächentechnik lässt so schnell keine Wünsche offen.

Mit der LOM – Lackierung und Oberflächentechnik Middeke GmbH in Erwitte wählen Sie einen versierten Ansprechpartner im Bereich der Lackierarbeiten, Werbebeschriftungen und Sandstrahltechnik.

Unser geografisch zentraler Standort (➔ zur Anfahrt), die Autobahnnähe und ein entsprechend ausgebautes Straßennetz sorgen für reibungslose logistische Abläufe und eine termingerechte Abwicklung.

Lackierungen und Sandstrahltechnik – auch in großen Dimensionen

Auf den folgenden Seiten erfahren Sie mehr zu unseren umfangreichen Angeboten in den Bereichen:

• Fahrzeuglackierungen

Wir lackieren Fahrzeuge und Anhänger aller Art.

• Industrielackierungen

Lackierung von Großfahrzeugen und Maschinen sowie Lohnbeschichtungen für Industrie- und Maschinenbauteile.

• Fahrzeugbeschriftungen und Außenwerbung

Von der Werbetechnik für Ihre Schaufenster bis hin zum Digitaldruck für Ihre Landmaschine.

• Strahlarbeiten

Sandstrahlen von Metallbauteilen und manuelles Strahlen von großen Stahlkonstruktionen.

Wir lackieren auch Baukräne, Baumaschinen und andere Großfahrzeuge unterschiedlichster Art, wie z. B. Eisenbahnen. Weiterhin werden auch viele Oldtimer aus dem Nutzfahrzeugbereich lackiert und zuvor durch Sandstrahlarbeiten vorbereitet.

Wir sind nicht nur eine Autolackiererei, sondern vor allem auch Spezialist für die Lackierung von Großfahrzeugen wie Nutzfahrzeugen und Baufahrzeugen.

Wir legen Wert auf eine intensive Beratung unserer Kunden, um für Sie das optimale Leistungsangebot herauszuarbeiten. Auch Sonderlösungen sind für unser kompetentes Team kein Problem. Lernen Sie uns am besten persönlich kennen und machen Sie sich ein Bild von unserem Unternehmen. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

Von der Autolackiererei zum Fachbetrieb für Lackierung und Oberflächentechnik

1974 wurde unsere Firma als Autolackiererei mit Schwerpunkt Pkw-Lackierung gegründet. Die Erweiterung um eine Freistrahlhalle für Sandstrahlarbeiten sowie um eine Lackierkabine für die Lkw- und Nutzfahrzeuglackierung erfolgte rund 10 Jahre später. Um unseren Kunden noch mehr Flexibilität bieten zu können, folgte 1990 der Bau einer Halle für Montage- und Vorarbeiten. Mittlerweile wurde das Unternehmen an die nächste Generation übergeben. Seit 2018 ist Olav Middeke Geschäftsführer und wir firmieren seitdem als LOM – Lackierung und Oberflächentechnik Middeke GmbH. Bleiben Sie gespannt, was Sie in Zukunft noch alles bei uns erwartet, denn weitere bauliche Erweiterungen sind bereits geplant!

LOM - Lackierung und Oberflächentechnik Middeke GmbH

Overhagener Weg 10, 59597 Erwitte

Telefon: 02943 - 3514

E-Mail: info@middeke-lackierung.de

Internet: www.middeke-lack.de