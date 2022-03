Autowerkstatt Fölz GmbH

Meisterwerkstatt und Autoersatzteile in Bad Oeynhausen

Herzlich willkommen bei Ihrer Kfz-Werkstatt Fölz GmbH in Bad Oeynhausen. Als Autoverwertung und Ersatzteilhandel sind wir bereits seit über 35 Jahren in Bad Oeynhausen tätig und können unseren Kunden ein umfangreiches Angebot an sehr gut erhaltenen Auto Ersatzteilen anbieten.

Zudem kann unsere Kfz-Meisterwerkstatt im Bereich Kraftfahrzeugmechanik mit einer Erfahrung von über 30 Jahren aufwarten. Profitieren Sie von fachgerechten Kfz-Arbeiten und überlassen Sie die Wartung und Reparatur Ihres Fahrzeugs unseren Spezialisten! Die Schwerpunkte unserer Werkstatt finden Sie nachfolgend übersichtlich aufgelistet:

• Autoverwertung

• Autoersatzteile

• Kfz-Werkstatt

Wir sind kein Schrottplatz, bieten unseren Kunden aus unserer Autoverwertung jedoch zahlreiche Auto Ersatzteile aller Hersteller und Automarken an.

Die Kfz-Ersatzteile sind gebraucht, befinden sich jedoch in einem guten bis sehr guten Zustand – bei uns erhalten Sie Schnäppchen zu günstigen Konditionen. Kommen Sie in unserer Werkstatt vorbei oder nutzen Sie unseren Onlineshop, um die passenden Autoersatzteile für Ihr Fahrzeug zu erwerben.

Kfz-Meisterwerkstatt und

Autoersatzteilhandel mit Erfahrung

Als erfahrene Kfz-Werkstatt stellen wir Ihnen unsere Leistungen und Fachwissen rund um Reparatur-, Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten gerne zur Verfügung. In unserer Werkstatt arbeiten ausschließlich Profis, die von A wie Autoglasservice bis Z wie Zentralverriegelung alle Reparaturen an Ihrem Fahrzeug fachgerecht übernehmen. Ganz egal, ob Sie die regelmäßige Inspektion und Hauptuntersuchung zu uns kommen oder Sie nach einem Unfall unseren Instandsetzung-Service in Anspruch nehmen möchten – wir finden eine individuelle Lösungen für Ihren Auftrag!

Durch fachgerechte Reparaturen lässt sich nicht nur der Wert Ihres Fahrzeuges steigern, sondern Sie können, im Vergleich zu einem Komplettaustausch, bares Geld sparen. Lassen Sie sich zu den Vorteilen einer professionellen Reparatur in unserer Kfz-Werkstatt ausführlich beraten und profitieren Sie von Arbeiten aus Meisterhand. Kommen Sie in eine unserer Kfz-Werkstätten in Bad Oeynhausen oder Löhne und freuen Sie sich auf einen Rundum-Service für Ihr Fahrzeug!

Autoreparaturen und Ersatzteilhandel in Bad Oeynhausen

Fahrzeuge sind unsere Leidenschaft – und das seit über 35 Jahren. Gerne kaufen wir Ihren Unfallwagen auf und zerlegen diesen fachgerecht. Die gebrauchten Ersatzteile können sowohl in unserer Werkstatt als auch über unseren Onlineshop erworben werden.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann rufen Sie uns an oder treten Sie über das Kontaktformular mit Kfz-Werkstatt und Ersatzteilhandel Fölz GmbH in Bad Oeynhausen in Verbindung. Selbstverständlich können Sie die benötigten Autoteile auch direkt über unseren Onlineshop ordern. Wir bieten Ihnen Kfz-Teile aller Marken in einem guten gebrauchten Zustand an.

Fölz GmbH

Brückenstraße 4, 32549 Bad Oeynhausen

Telefon : 05731 / 8 11 57

E-Mail: info@foelz-gmbh.de

Web: www.foelz-gmbh.de