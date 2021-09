Baldrich Farben – Malerbedarf

Das Fachgeschäft für alle Maler & Hobby-Heimwerker in Espelkamp



Das eigene Zuhause ist der Ort, an dem wir viel Zeit verbringen, uns entspannen, geborgen fühlen und ganz wir selbst sein können. Damit wir uns daheim richtig wohlfühlen, ist eine gemütliche, individuelle Raumgestaltung besonders wichtig. Alles, was Sie für die Gestaltung Ihrer Räume brauchen, finden Sie in unserem gut sortierten Fachmarkt in Espelkamp. Lernen Sie uns und unser vielfältiges Angebot auf den folgenden Seiten näher kennen! Bei Fragen stehen wir Ihnen natürlich gerne telefonisch, per E-Mail und persönlich zur Verfügung.

Entdecken Sie unser Sortiment an Malerbedarf & Mehr!

Von der Tapete bis hin zur Schleifmaschine führen wir eine große Produktvielfalt, die keine Wünsche offen lässt. Modern oder klassisch, unifarben oder gemustert – in puncto Raumgestaltung sind Ihrer Kreativität keine Grenzen gesetzt. Dank unseres Profi-Fachhandels sind toll gestaltete Räume vom Boden bis zur Decke kein Problem. Entdecken Sie unsere Produktpalette:

• Wand- & Bodenbeläge zu besonders günstigen Preisen

• Malerbedarf für Privat & Gewerbe

• Wandfarben: fertig gemischt oder im Farbmischer individuell für Sie gemischt

• Pinsel, Rollen & Abdeckmaterial (Folien, Klebeband etc.)

• Und vieles mehr

Weitere Informationen zu den einzelnen Produkten finden Sie in der jeweiligen Rubrik. Entdecken Sie die Produktvielfalt, die wir Ihnen auf über 1000 Quadratmetern Ausstellungsfläche präsentieren! Wir bieten Ihnen ausschließlich Produkte an, die wir auch selbst nutzen würden. Und da wir vieles als Sonderposten direkt beim Hersteller kaufen, können wir Ihnen immer besonders günstige Preise garantieren.

Alles für Ihre Malerarbeiten – Besuchen Sie unser Fachgeschäft!

Inhaber Emanuel Baldrich ist selbst gelernter Maler und Lackierer und lässt Ihnen gerne seine gesammelte Erfahrung zukommen. So können wir Ihnen stets hoch qualitative Produkte anbieten, Sie zu aktuellen Gestaltungstrends beraten und vieles mehr.

Am besten überzeugen Sie sich einfach persönlich von unserer riesigen Auswahl an Lösungen für geschmackvolles Wohnen! In unserer Ausstellung werden Sie garantiert fündig. Kommen Sie gerne mit Ihren konkreten Ideen zu uns oder lassen Sie sich von unseren Profis inspirieren. Wir freuen uns auf Ihren Besuch und wünschen viel Spaß beim Streichen, Lackieren, Boden verlegen und mehr!

Ihr Emanuel Baldrich & Team

Farben Tapeten Bodenbeläge Emanuel Baldrich

Königsberger Str. 14, 32339 Espelkamp

Telefon: 05772 978106

E-Mail: info@baldrich-farben.de

Internet: www.baldrich-farben.de