Baumaschinen von Tiefbau Alteilges in Gütersloh

Baumaschinenvon der Tiefbau Alteilges GmbH & Co. KG



Im nordrhein-westfälischen Gütersloh befindet sich der Firmensitz der Tiefbau Alteilges Gl-Ka-Ro-Bau GmbH & Co. KG. Von hier aus verkaufen und vermieten wir deutschland- und europaweit Baumaschinen und -geräte an Industrie- und Privatkunden. Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung in der Baubranche sind wir Ihr erster Ansprechpartner, wenn es um Minibagger, Pumpen, Winden und Co. geht.

Unser Leistungsspektrum im Überblick

• Tiefbauarbeiten

• Baufeldfreimachung

• Kabelzieharbeiten mit Kabelwinde

• Vermietung und Verkauf von Geräten

• Reparatur und Wartung von Erdraketen

Wir verkaufen und vermieten Baumaschinen

Mit Kompetenz und großem Fachwissen beraten wir Sie umfassend und empfehlen Ihnen die Maschinen und Geräte, die sich optimal für Ihr Projekt eignen.

Qualitativ hochwertige Produkte

Suchen Sie nach einer bestimmten Baumaschine oder einem Gerät für Ihr Vorhaben in der Baubranche, in einer Industriebranche oder als privater Bauherr? Ob Sie kaufen oder mieten möchten, wir beraten Sie fachgerecht und auf Ihre Anforderungen und Wünsche zugeschnitten. Die Zufriedenheit unserer Kunden steht für uns an erster Stelle. Deshalb liefern wir Ihnen unsere Maschinen und Geräte sowie das benötigte Zubehör in Deutschland und auch europaweit.

In unserem großen Portfolio von Produkten finden Sie die Baumaschinen und -geräte, die Sie für Ihr Vorhaben benötigen: Abwasserpumpen, Radlader, Winden, Minibagger und Kompressoren sind nur ein kleiner Teil dessen, was wir Ihnen für Ihr Bau- oder privates Sanierungsprojekt bieten können. Mit Kompetenz und großem Fachwissen beraten wir Sie umfassend und empfehlen Ihnen die Maschinen und Geräte, die sich optimal für Ihr Projekt eignen.

Hoher Sachverstand bei Baumaschinen

Unsere zufriedene Kundschaft stammt hauptsächlich aus dem Hoch- und Tiefbau sowie aus verschiedenen Industriezweigen. Doch auch viele private Bauherren nehmen unsere Dienste für ihre persönlichen Sanierungs- oder sonstigen Bauprojekte gerne in Anspruch. In diesen Fällen bietet sich meistens die Vermietung der Maschinen oder Geräte an. Bei Pumpen und Winden entscheiden sich Privatkunden jedoch auch oft für den Kauf.

Die jahrzehntelange Erfahrung und das ausgesprochene Fachwissen des Expertenteams machen die Tiefbau Alteilges Gl-Ka-Ro-Bau GmbH & Co. KG zu Ihrem kompetenten Ansprechpartner rund um das Thema Baumaschinen und Anbauteile.

Informieren Sie sich auf unserer Webseite gerne über unsere Services. Lesen Sie hier mehr über den Verkauf und die Vermietung von Baumaschinen über Kompressoren über Pumpen für Bauwesen, Bergbau, Industrie, Kommunen über Kabelziehwinden und Rohrsanierungswinden über Erdraketen und Zubehör

Schauen Sie doch direkt einmal in unserem Onlineshop vorbei oder kontaktieren Sie unsere kompetenten Berater telefonisch. Wir haben die passenden Maschinen und Geräte für Ihr Projekt!

Tiefbau Alteilges Gl-Ka-Ro-Bau GmbH & Co. KG

Spexarder Str. 138, 33335 Gütersloh

Telefon: 05252/51633

E-Mail: info@tiefbau-alteilges.de

Internet: https://www.tiefbau-alteilges.de/