Baustoffhandel Bortfeldt

Vom klassischen Baustoffhandel zu Spezialbaustoffen

Aus dem klassischen Baustoffhandel kommend, gründeten Vater Henning Bortfeldt und Sohn Olaf Bortfeldt, die Firma Bortfeldt GmbH & Co. KG in Bielefeld. Der Schwerpunkt verlagerte sich seitdem in die Bereiche: Produktion, Veredlung und Handel von Spezialbaustoffen für die Bauwerksabdichtung, sowie den Vertrieb von Strahlmitteln und Quarzsanden.

EPDM Folien und andere Baustoffe!

Zu einem der wichtigsten Baustoffe in unserem Angebot gehört die große Auswahl an selbstklebenden und vollflächig selbstklebenden EPDM Dichtsystemen. Unser Handel mit Spezialbaustoffen in Bielefeld versorgt Sie auch mit einer passenden Auswahl an Klebstoffen entsprechend der Untergründe und Jahreszeiten. Wir liefern Ihnen auch Baustoffe wie Primer zur fachgerechten Vorbereitung und Verklebung der unterschiedlichen Systemklebstoffe.

Wir beliefern Sie mit allen gebräuchlichen Strahlmitteln für ihre Strahlkabine oder ihr Strahlgerät. Strahlmittel werden unterschieden in abrasive und nicht-abrasive Strahlmittel. Der Unterschied liegt in der Härte der Strahlmittel und wofür Sie diese verwenden. Abrasive Produkte führen aufgrund ihrer Struktur zum Abtragen der Oberflächen. So arbeiten Glasperlen und Stahlkies mit Aufschlagenergie und Hämmern und Verdichten die Untergründe.

Handel mit Spezialbaustoffen für Industrie, Sport und Freizeit

Beim Strahlen von Stahl wird oft eine bestimmte Rautiefe verlangt. Hier müssen Sie die Körnung entsprechend den Wünschen und Vorgaben einsetzen. Für Renovierungsarbeiten und zum Reinigen anderer Baustoffe reichen sehr viel weichere Strahlmittel, die möglichst wenig von der Oberfläche abtragen. Bei ihrem Einsatz soll die Oberfläche intakt bleiben und nur der Schmutz entfernt werden.

Unser Spezialbaustoffhandel liefert Quarzsande für die Bauindustrie, Bauchemie sowie für Sport, Spiel und Freizeit. Den individuellen Einsatzmöglichkeiten sind nahezu keine Grenzen gesetzt. Unsere Quarzsande sind ideal als Baustoff und aufgrund verschiedener Körnung für jeden Einsatzzweck geeignet. Also nicht nur zur optischen Verschönerung, sondern auch um den Untergrund belastbarer zu gestalten, wie etwa für schwere Maschinen oder Schwerlasttransporte. Sie brauchen Spezialbaustoffe? Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme!

Kommanditgesellschaft Bortfeldt GmbH & CO.

Wehrstraße 3, 33729 Bielefeld

Telefon : +49(0)521 - 8016436

E-Mail bortfeldt@bortfeldt.de

Web www.bortfeldt.de