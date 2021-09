Beckmann GmbH & Co. KG

Wir verwandeln Ihr Badezimmer in eine Wohlfühloase. Seit 1966 Ihr Fachbetrieb für Heizung & Sanitär in Altenbeken.

Träumen Sie von einer modernen, energieeffizienten Heizung? Oder möchten Sie Ihr altes Bad in eine barrierefreie Wohlfühloase verwandeln? Mit diesen und vielen weiteren Anliegen sind Sie bei unserem Familienbetrieb genau richtig.

Als erfahrene Experten rund um Heizung und Sanitär sorgen wir tagtäglich für die adäquate und fachkundige Umsetzung Ihrer Wünsche und Ideen. Absolute Zuverlässigkeit und Termintreue hat dabei für uns höchste Priorität. Außerdem verbauen wir ausschließlich qualitätsvolle Produkte namhafter Hersteller wie Grohe, Vaillant und Remeha. Unser motiviertes, top ausgebildetes Team überzeugt mit erstklassiger Arbeit und einem Plus an Service. Überzeugen Sie sich selbst!

Alte Bäder in neuem Glanz – Badezimmersanierung, Barrierefreiheit und, und, und …

Ihr Bad ist in die Jahre gekommen und wird Ihren Ansprüchen schon lange nicht mehr gerecht? Sie möchten heute schon an morgen denken und wünschen sich ein barrierefreies Badezimmer? Dann wenden Sie sich vertrauensvoll an unseren Fachbetrieb. Mit unserer Erfahrung aus über 55 Jahren Betriebstätigkeit arbeiten wir immer auf dem neuesten Stand der Technik und können Ihnen tatkräftig zur Seite stehen.



Ein barrierefreies Bad, auch Generationenbad genannt, ermöglicht Ihnen Selbstständigkeit bis ins hohe Alter. Ob Dusche, WC oder Badewanne – hier ist alles gut mit dem Rollator oder Rollstuhl zu erreichen. Mit größter Fachkompetenz und Fingerspitzengefühl konzipieren wir Ihr Bad so, dass es auch im hohen Alter noch passt. Gerne unterbreiten wir Ihnen ein Angebot für die Badsanierung.

Heizung sanieren lassen und bares Geld sparen

In den eigenen vier Wänden bares Geld sparen, ohne dabei auch nur einen Handschlag zu machen … das klingt zu schön, um wahr zu sein? Ist es aber nicht! Lassen Sie Ihre Heizungsanlage modernisieren und sparen Sie dank nachhaltiger Heizmöglichkeiten nicht nur deutlich Energie, sondern auch Geld ein.



Zudem erhöhen Sie dank einer neuen Heizung den Wohnkomfort in Ihrem Zuhause deutlich. Gerne beraten wir Sie zu den verschiedenen Möglichkeiten im modernen Heizungsbau, wie z. B. Solarthermie, Wärmepumpen, Pellets etc.

Sie haben Fragen an uns oder möchten ein unverbindliches Angebot einholen? Rufen Sie uns an oder schreiben Sie eine E-Mail, wir freuen uns auf Ihre Anfrage! Ihr Team der Beckmann GmbH in Altenbeken.

Beckmann GmbH & Co. KG

Adenauerstraße 39

33184 Altenbeken

Telefon:05255 7350

Telefax:05255 7055

E-Mail: beckmann-haustechnik@t-online.de

Internet: www.beckmann-altenbeken.de