Bock & Heitbreder – Software

ERP Software für kleine und mittlere Betriebe in der Metall- und Kunststoffindustrie. So individuell wie seine Anwender. Ihr Softwarehersteller in Bielefeld.

Eine exakte Ressourcenplanung ist in jedem Unternehmen wichtig, um Potenziale voll auszuschöpfen, Preise kalkulieren und Personal optimal einsetzen zu können.



Mit unserer ERP Software für kleine und mittlere Unternehmen ist diese anspruchsvolle Aufgabe, die viel Zeit und Genauigkeit erfordert, ab jetzt kein Problem mehr. Als Softwarehersteller entwickeln und vertreiben wir seit 1997 die Software PP EASE – PPS steht für Produktionsplanungssystem, EASE bedeutet Erleichterung. PP EASE ist also ein Programm, das die Produktionsplanung erleichtert.

Im Laufe der Jahre entstanden zwei Auskopplungen aus dem Programm: Tools 4 Sale speziell für den Werkzeughandel und Time 2 Calculate als losgelöstes Kalkulationsprogramm. Abgerundet wird die Software durch ein System für die Personalzeiterfassung. Durch eine Schnittstellenanbindung haben wir die Möglichkeit, jegliche bereits vorhandenen Prozesse in unser Programm zu integrieren.

Keine Doppelerfassung von Daten



Kein lästiges Suchen



Kein Schätzen von Terminen, Preisen, freien Kapazitäten



Keine umständliche Nachkalkulation



Keine unterschiedlichen Ansprechpartner



Top-Support durch den Softwarehersteller

Der Support unserer Kunden steht für uns an erster Stelle. Mit unserer seit über 20 Jahren am Markt verfügbaren Software unterstützen wir unsere Kunden in jedem Bereich ihres Unternehmens. Selbstverständlich beraten wir Sie persönlich und individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmt.

Haben wir Ihr Interesse an unserer ERP-Software geweckt?

Dann freuen wir uns auf Ihre Anfrage unter 0521 - 9 24 58-90, per E-Mail an info@bock-heitbreder.de oder via Kontaktformular.

