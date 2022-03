Busch-Apotheke – Arzneimittel, Kosmetik und Ernährungsberatung

Sie sind auf der Suche nach einer freundlichen und erfahrenen Apotheke im Raum Bielefeld? Uns finden Sie gleich viermal in Bielefeld! Erfahren Sie mehr

Ihre persönlichen Ansprechpartner –Busch Apotheken in Bielefeld

Sie möchten Arzneimittel kaufen und sich deren erstklassiger Qualität sicher sein? Benötigen Sie einen Kinderwagen, den Sie sich für eine begrenzte Zeit ausleihen wollen? Oder suchen Sie nach dermatologisch getesteten Kosmetikprodukten bekannter Qualitätsmarken?

Wir sind ein Ausbildungs- und Familienbetrieb mit langer Erfahrung und in der ostwestfälischen Großstadt an vier Standorten vertreten. Dort erwartet Sie jeweils ein kompetentes Team mit offenen Ohren und einem freundlichen Lächeln. Wir fühlen uns der Region sehr verbunden, weshalb wir leidenschaftlicher Sponsor von Arminia Bielefeld, TSG Altenhagen-Heepen, VfB Fichte und TuS Brake sind.

Wenn Apotheke, dann Busch Apotheke!

Medikamente und mehr – Ihre Apotheke vor Ort

Bei uns finden Sie all das, was Sie von einer gut bestückten Apotheke zu Recht erwarten. So versorgen wir Sie vor allem mit klassischen Arzneimitteln, darunter selbstverständlich auch Medikamente auf Rezept. Weiterhin stellen wir Ihnen eine umfangreiche Auswahl hochwertiger Gesundheitsprodukte, Wellnessartikel und Nahrungsergänzungspräparate zur Verfügung.

Zudem haben wir Marken- und Kosmetikartikel im Sortiment, beispielsweise unsere Eigenmarke Busch Beauty (BB). Gern erstellen wir auch den digitalen Impfausweis (E-Impfausweis) für Sie. Mittwochs von 15.00 bis 18.30 Uhr ist Seniorennachmittag bei uns. Abgesehen von rezeptpflichtigen Medikamenten gibt es dann 15 % Rabatt auf den gesamten Einkauf.

Mehr als nur eine Apotheke Kundenfreundliche Apotheke mit Lieferservice

Können Sie Ihre Arzneimittel nicht selbst in unserer Apotheke abholen, liefern wir Ihnen jene gern nach Hause oder an den Arbeitsplatz. Unsere kostenlose Lieferung bieten wir für ganz Bielefeld an, wo Sie dann auch kontaktlos zahlen können. Auf Wunsch beliefern wir Sie auch mit Pflegehilfsmitteln. Dies ist insbesondere für daheim Pflegende interessant und läuft über die Pflegekasse.

Empfehlenswert ist außerdem die ApothekenApp:

• Medikamente zur Abholung reservieren

• Medikamente verwalten

• Notdienstapotheken suchen

• und vieles mehr

Busch-Apotheke Brackwede

Treppenstraße 2-4, 33647 Bielefeld

Telefon : 0521 / 444356

E-Mail: brackwede@busch-apotheken.de

Web: www.busch-apotheke.de

Busch-Apotheke Russheide

Otto-Brenner-Straße 110, 33607 Bielefeld

Telefon : 0521 / 27588

E-Mail: russheide@busch-apotheken.de

Web: www.busch-apotheke.de

Busch-Apotheke Brake

Braker Straße 69, 33729 Bielefeld

Telefon : 0521 / 761073

E-Mail: brake@busch-apotheken.de

Web: www.busch-apotheke.de

Busch-Apotheke Kesselbrink

Kesselbrink 3, 33602 Bielefeld

Telefon : 0521 / 64389

E-Mail: kesselbrink@busch-apotheken.de

Web: www.busch-apotheke.de