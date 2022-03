Wenn es um die Automatisierungstechnik geht, haben Sie mit der Ceres Vision GmbH einen kompetenten Partner an Ihrer Seite.

Automatisierungstechnik in Bielefeld und deutschlandweit

Ihr Experte für die Konzeption moderner Inspektionsanlagen und die KI-gestützte Bildverarbeitung.

Um im Wettbewerb mithalten zu können, sehen sich Industrieunternehmen gezwungen, ihre Abläufe immer weiter zu optimieren. Mithilfe der modernen Automatisierung gelingt es, höchste Qualität bei komplexen Folgeprozessen zu erreichen. Durch lückenlose Qualitätskontrollen können zeitkritische Prozesse bestmöglich abgesichert werden. Gleichzeitig wird sensibles Material derart geschont, dass Ausschusskosten sinken.

Wenn es um die Automatisierungstechnik geht, haben Sie mit der Ceres Vision GmbH aus Bielefeld einen kompetenten und zuverlässigen Partner an Ihrer Seite. Engagieren Sie uns für die Konzeption Ihrer Inspektionsanlagen! Unser hochqualifiziertes Fachpersonal ist mit Leidenschaft für Unternehmen diverser Branchen in ganz Deutschland im Einsatz. Wir nehmen auch Ihre Herausforderung gerne an.

Alles zur Automatisierungstechnikaus einer professionellen Hand

Seit fast 20 Jahren vertreiben wir hochwertige Komponenten und bieten maßgeschneiderte Dienstleistungen wie die Entwicklung und Inbetriebnahme schlüsselfertiger Anlagen / voll integrierter Anlagenteile sowie die zuverlässige Wartung ebendieser.

Auch detaillierte Machbarkeitsanalysen führen wir für Sie durch. Über besondere Expertise verfügen wir in der Erstellung kundenspezifischer Software für die industrielle Bildverarbeitung mittels künstlicher Intelligenz.

Übrigens: Qualitätsmanagement spielt bei uns eine wichtige Rolle. Daher sind wir nach DIN EN ISO 9001:2015 zertifiziert.

Unsere Leistungen im Überblick:

• Konfigurierbare Automatisierungslösungen

• Machbarkeitsanalysen

• Programmierung von Bildverarbeitungssystemen

• Schulungen in Hinblick auf die Bedienung und Instandhaltung Ihrer Inspektionsanlagen / Industrieanlagen

• Ersatzteil-Service

• Reparatur u. Wartung

• Software-Support

• Gutachten

• und vieles mehr

Branchenübergreifendes Fachwissenfür die Optimierung Ihrer Unternehmensprozesse

Ob im Bereich Automotive (Innenraum- und Karosserieüberwachung), Medizintechnik, Robotik, Life Science, Agrar- / Lebens­mittelindustrie oder Logistik: Unsere Stärken sind breit gefächert. Für beste Ergebnisse arbeiten wir von unserem Unternehmenssitz in Bielefeld aus eng mit Automobilzulieferern zusammen.

Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung in puncto Automatisierungs­technik und dem breiten Leistungsportfolio eines Unternehmens, das auch menschlich überzeugt!

Durch unsere professionelle Unterstützung können Sie minimale Taktzeiten bei maximaler Prozesssicherheit und einem optimalen Prozessablauf erreichen. Dafür setzen wir uns ein.

Sie haben spezielle Anforderungen, die über den Standard hinausgehen? Zögern Sie auch dann nicht,uns zu kontaktieren. In enger Zusammenarbeit mit Ihnen entwickeln wir individuelle Sonderlösungen, die perfekt auf Ihr Unternehmen zugeschnitten sind. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

Ceres Vision GmbH

Westerfeldstraße 35, 33611 Bielefeld

Telefon : +49 (0) 521 923693-0

E-Mail: info@ceresvision.de

Web: www.ceresvision.de