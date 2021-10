ELA’s Tagespflege: Ihr individueller Pflegedienst und vertrauter Partner in der Altenpflege in Bünde.

Immer mehr Menschen wünschen sich, so lange wie möglich in den eigenen vier Wänden zu bleiben. Möglich wird das nur durch einen kompetenten Pflegedienst und eine Tagespflege, die individuell auf die Bedürfnisse und Wünsche der Gäste eingeht. Wir von ELA’s Tagespflege in Bünde entlasten pflegende Angehörige mit unserer Tagespflegeeinrichtung und bieten Ihnen damit die Möglichkeit, auch weiterhin zu Hause wohnen zu bleiben bzw. Ihre zu pflegenden Angehörigen daheim zu belassen. Dabei sind auch Palliativpatienten und Patienten mit einer nötigen Schwerstversorgung bei uns herzlich willkommen. Gern informieren wir Sie zu



Tagespflege und Pflegedienst



Tagesablauf in unserer Seniorenbetreuung



Wir bieten nicht nur eine individuelle, persönliche und herzliche Atmosphäre, sondern unser Pflegedienst freut sich auch immer über neue Anregungen und eigene Ideen unserer Gäste zur Tagesgestaltung. Eines ist sicher: Langweilig wird es bei uns nie und Sie können sich dank unserer langjährigen Erfahrung im Bereich Altenpflege darauf verlassen, dass wir höchsten Anforderungen gerecht werden. Gleichzeitig sind wir ständig bestrebt, die Qualität in unserem Hause weiter zu verbessern, was über Maßnahmen der externen und internen Qualitätssicherung gewährleistet wird. Wir sind somit in der Lage, unsere Tagespflegegäste mit und ohne Einschränkungen rundum zu betreuen.

Ein Tag bei ELA’s Tagespflege

Unsere Gäste kommen meist morgens hier an, werden von ihren Angehörigen gebracht oder können sich durch einen Fahrdienst abholen lassen. Gemeinsam frühstücken wir und gehen dann den diversen Beschäftigungen nach, die durch Pflegedienst und Altenpflege organisiert werden. Gemeinsame Spiele, Unterhaltungen, Gespräche von Balkon zu Balkon oder auch Handarbeiten und Spaziergänge stehen auf dem Programm. Mittagessen und ein gemeinsames Kaffeetrinken am Nachmittag sind ebenfalls selbstverständlich, einige Gäste nehmen sogar ihr Abendessen bei uns ein. Wir sind auf spezielle Ernährungsweisen eingestellt und zaubern z. B. auch Diabetikern ein tolles Menü.

Unser Personal ist gemäß § 41 SGB XI für den teilstationären Pflegedienst qualifiziert, außerdem stellen wir entsprechend § 43b SGB XI soziale Betreuungsleistungen für unsere Gäste sicher. Wir sichern die ärztliche Therapie über die Durchführung nötiger Arbeiten im Bereich Altenpflege und ergänzen damit Ihre Bemühungen für ein möglichst selbstbestimmtes Leben. Insgesamt verfügen wir über 15 Plätze in unserer Tagespflege und sind als Pflegeeinrichtung nach § 72 SGB XI zugelassen. Ein gültiger Versorgungsvertrag liegt vor, der auch die Abrechnung mit der Pflegekasse NRW ermöglicht. Gern begrüßen wir Sie zu einem ersten Informationsgespräch. Bitte kontaktieren Sie uns dafür telefonisch oder schicken Sie eine E-Mail!

ELA's Tagespflege

Inh. Rafaela Kirchhoff

Herforderstraße 174b

32257 Bünde

Telefon: 05223 650 78 79

Telefax: 05223 651 85 34

E-Mail: info@elas-tagespflege.de

Internet: www.elas-tagespflege.de