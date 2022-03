Fachkundig, einfühlsam und erfahren: Engelmed Heptin - Ihr ambulanter Pflegedienst mit über 30 Jahren Erfahrung in Lage.

Sind Sie auf der Suche nach einem mobilen Pflegedienst, auf den Sie sich zu jeder Zeit verlassen können? Unsere Engelmed Heptin GmbH steht Ihnen mit mehr als 30 Jahren Erfahrung zu Diensten.

Im Folgenden möchten wir Ihnen einen Überblick zu unseren Leistungen und Services verschaffen. Der Schwerpunkt liegt dabei im Bereich der ambulanten Pflege. Weitergehende Informationen zu den vorgestellten Themen lassen sich auch den Unterseiten entnehmen:

Im Mittelpunkt des täglichen Handelns stehen die uns anvertrauten Menschen. Hierbei haben unsere Mitarbeiter den Anspruch, jedem die Pflege zukommen zu lassen, die er sich wünscht. Gerne beraten wir alle Interessenten rund um das Thema Seniorenpflege ebenso ausführlich wie bedarfsgerecht.

Vertrauen Sie unserem professionellen Pflegeservice

Unser anerkannter Pflegedienst geht auf die Bedürfnisse und Vorstellungen jedes einzelnen Patienten ein. Zugleich bieten wir den Angehörigen eine sachkundige Pflegeberatung an. In diesem Rahmen kann unser von Antonia Heptin geleitetes Team unter anderem zur ambulanten Grundpflege fundiert Auskunft geben.

Die Basis unserer anerkannten Altenpflege in Lage und Horn-Bad Meinberg bilden unsere freundlichen, sehr erfahrenen Mitarbeiter. So werden Sie bei uns von engagierten und examinierten Altenpflegern, Krankenschwestern, Pflegehelfern und Haushaltshilfen betreut und unterstützt. Daneben zählen Verwaltungsangestellte und Auszubildende zum Pflegedienst. Es ist uns überdies ein wichtiges Anliegen, die Grund- und Behandlungspflege nach dem neuesten pflegewissenschaftlichen Wissen durchzuführen.

Liebevoll und qualifiziert: unser ambulanter Pflegedienst

Um die hohe Qualität der Seniorenpflege sicherstellen zu können, nimmt unser Team fortwährend an Schulungen und Fortbildungen teil. Darüber hinaus binden wir gezielt wichtige Partner in unsere Pflege ein. In diesem Zuge arbeiten wir unter anderem mit Ärzten, Apotheken, Sanitätshäusern sowie Physiotherapeuten eng zusammen. Hierbei hat der Pflegedienst stets dieses Ziel im Blick: die Gesundheit und Lebensqualität unserer Patienten wiederherzustellen und zu erhalten.

Gerne erläutert Ihnen unsere examinierte Fachkraft für Altenpflege und Geschäftsführerin Antonia Heptin die Vorzüge unserer Behandlungs- und Grundpflege. Haben Sie noch Fragen zu unseren Dienstleistungen oder möchten Sie unsere ambulante Pflege gleich buchen? Dann wenden Sie sich jetzt an unseren traditionsreichen Familienbetrieb und Pflegedienst. Wir freuen uns auf Sie!

Engelmed Heptin GmbH

Flurstraße 50

32791 Lage

Telefon: 05232 9734422

Mobil: 0176 80511817

Telefax: 05232 9734424

E-Mail: info@engelmed-heptin.de

Internet: https://www.engelmed-heptin.de