Engelmeier Fachbetrieb für Klimatechnik und Kältetechnik

Wir sind Ihr Ansprechpartner in Lippstadt, wenn es um Kältetechnik, Klimatechnik und Wärmepumpen geht.

Der Fachbetrieb für Klimatechnik

Sie wollen Ihr Gebäude mit einer Klimaanlage ausstatten? Sie benötigen Kühlhäuser oder andere Geräte im Bereich der Gastro Kältetechnik? Sie sind auf der Suche nach einem Fachbetrieb für Klimatechnik? Dann sind Sie bei uns genau richtig. Denn wir sind Ihr Ansprechpartner, wenn es um Kältetechnik, Klimatechnik und Wärmepumpen geht. Wir bieten Ihnen individuelle Lösungen im privaten und gewerblichen Bereich an.

Als Fachbetrieb für Kältetechnik und Klimatechnik sorgen wir für die gewünschte Temperatur in Ihren Räumlichkeiten. Egal ob Sie eine Klimaanlage kaufen oder Kälteanlagen installieren wollen – wir stehen Ihnen mit unserer Expertise zur Seite.

Für Gewerbe und privat: Ihr Fachbetrieb für Kältetechnik

Als Fachbetrieb für Klimatechnik werden wir für gewerbliche und private Kunden tätig. Wenn Sie eine Klimaanlage für Ihr Büro benötigen, statten wir Sie mit dem passenden Modell aus. Dabei setzen wir auf bewährte Qualität renommierter Hersteller. Und auch in Ihrem Eigenheim installieren wir gerne Klimageräte in der Wand oder der Decke für Sie. Gerne versorgen wir Sie auch mit einem mobilen Gerät.

Unser Fachbetrieb für Kältetechnik bringt Ihnen die gewünschte Kühlung. Sie betreiben ein Restaurant und benötigen zuverlässige Kühlhäuser? Kein Problem, wir realisieren große und kleine Kälteanlagen für Sie. Dabei richten wir uns natürlich nach Ihren Vorgaben und passen die Lösungen individuell an. Auch im privaten Bereich sorgen wir gerne für die Kühlung von Lebensmitteln, Getränken und co.

Klimageräte, Umluftanlagen und vieles mehr

Neben Klimageräten und Umluftanlagen statten wir Sie auch mit Wärmepumpen aus. Diese zeichnen sich durch einen energiesparenden und kostengünstigen Betrieb aus. Und nicht nur das: Mit der zukunftssicheren Technologie tun Sie nicht nur Ihrem Geldbeutel, sondern auch der Natur einen Gefallen. Gerne kommen wir zu Ihnen vor Ort und beraten Sie im Hinblick auf die passende Technik für Ihren Bedarf.

Sie haben Fragen zu unseren Klimageräten, Kühlhäusern oder Wärmepumpen? Kontaktieren Sie uns gerne in unserem Fachbetrieb für Klimatechnik in Lippstadt. Sie erreichen uns sowohl telefonisch als auch per E-Mail. Unsere Klimatechniker stehen Ihnen gerne beratend zur Seite und realisieren das Projekt nach Ihren Vorgaben. Setzen Sie auf unser Know-How, wenn es um Klima- und Kältetechnik geht

Kontaktieren Sie uns jetzt, wir unterstützen Sie mit moderner Krantechnik zugeschnitten auf Ihren Bedarf!

Engelmeier Kältetechnik

Bismarckstraße 24, 59558 Lippstadt

Telefon : 0175 7163362

E-Mail: f.engelmeier@gmx.de

Web: https://www.xn--engelmeier-kltetechnik-c5b.de/