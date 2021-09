Fachanwalt Hans-Joachim Börgel

Ich freue mich sehr, dass Sie sich für mein Dienstleistungsangebot interessieren. Mein Name ist Hans-Joachim Börgel und ich bin als Fachanwalt in den Bereichen Arbeitsrecht, Mietrecht und Familienrecht tätig. Gerne stehe ich Ihnen zur Verfügung, um Ihnen zu Ihrem Recht zu verhelfen



Als Rechtsanwalt beschäftige ich mich mit Eheverträgen, Ehescheidungen, sowie Unterhalts- und Sorgerechtsfragen. Darüber hinaus bin ich Ihr kompetenter Ansprechpartner, wenn es um Arbeitsverträge und den Kündigungsschutz, sowohl seitens der Arbeitnehmer, als auch der Arbeitgeber geht. Ein weiteres Feld meiner Tätigkeiten als Fachanwalt beinhaltet das Mietrecht. In diesem Bereich beschäftige ich mich unter anderem mit Mietverträgen, Mietrückständen und dem Immobilienrecht.

Umfassende und sachgerechte Beratung und Vertretung durch Ihren Fachanwalt

Meine hohe juristische Kompetenz garantiert Ihnen eine umfassende und sachgerechte Rechtsberatung und Vertretung auf Grundlage des von Ihnen geschilderten Sachverhaltes unter Zugrundelegung der Rechtslage. Durch ständige und regelmäßige Fortbildungen halte ich mich stets auf dem aktuellen Stand. Ich vertrete Sie vor sämtlichen Amts-, Land- und Oberlandesgerichten. In den meisten Fällen ist jedoch das Ziel, eine außergerichtliche Einigung zu erzielen.

Bei meiner Tätigkeit ist mir der persönliche Kontakt zu meinen Mandanten besonders wichtig. Um eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zu gewährleisten, lege ich großen Wert auf die ausführliche Besprechung und Erfassung des Sachverhaltes. Nicht zuletzt darauf beruht der Erfolg bei der Durchsetzung Ihrer Rechte.

Ihr Fachanwalt für Arbeitsrecht und Familienrecht in Bad Lippspringe

Nach meinem Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Bielefeld und dem Referendariat am Landesgericht Paderborn erfolgte im Jahr 2015 der Abschluss der zweiten juristischen Staatsprüfung und die Zulassung als Rechtsanwalt.Seit Juni 2015 bin ich als Rechtsanwalt in meiner Heimatstadt Bad Lippspringe niedergelassen und in der Rechtsanwalts-Sozietät Börgel GbR tätig — eine Kanzlei, die bereits seit 1984 existiert.

Durch meine Fachanwaltstitel in den Rechtsgebieten Familienrecht und Mietrecht kann ich meinen Mandanten einen umfassenden Rechtsbeistand bieten, da diese drei Bereiche oft ineinander übergehen. Auch in angrenzenden Rechtsgebieten berate ich Sie gerne umfassend.

Ob Familienrecht, Mietrecht oder Arbeitsrecht - ich bin Ihr Fachanwalt für alle Fälle. Nehmen Sie gerne Kontakt zu mir auf, um einen persönlichen Beratungstermin zu vereinbaren!

Rechtsanwalts-Sozietät Börgel

Friedrichstraße 12

33175 Bad Lippspringe

Telefon: 05252/51633

E-Mail: kanzlei@boergel.info

Internet: www.fachanwalt-boergel.de