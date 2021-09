Fahrradgeschäft in Bad Salzuflen: Fahrrad kaufen mit Beratung

Downhill Fahrradgeschäft –

Fahrrad kaufen beim Fachmann



Das Fahrrad bietet eine echte Alternative zum Auto und begleitet die meisten schon von klein an. Bereits Kindergartenkinder erfreuen sich an der neuen Freiheit und Selbstständigkeit, die das Zweirad mit sich bringt. Aber auch wer sich – egal in welchem Alter – sportlich fit und gesund halten will, greift vermehrt zum gelenkschonenden Rad. Damit der Spaß beim Fahrradfahren nicht zu kurz kommt, sollten Sie auf eine passende Ausstattung achten.

Ist Ihr Rad in die Jahre gekommen und möchten Sie sich jetzt ein neues Fahrrad kaufen? Kommen Sie ins Downhill Fahrradgeschäft in Bad Salzuflen und lassen Sie sich fachkundig beraten! Seit 1994 ist unser Fachgeschäft Ihre Anlaufstelle für hochwertige Zweiräder und Zubehör. Bei uns finden Sie stets die neuesten Modelle, vor allem E-Bikes / Pedelecs sind unser Spezialgebiet. Gerne stehen wir Ihnen bei Fragen zur Seite – setzen Sie auf das umweltschonende Gefährt!

Onlinekatalog – unsere Produkte im Überblick

Kompetente Beratung und Rundum-Serviceim Fahrradgeschäft

In unserem Fahrradgeschäft erwartet Sie ein umfangreiches Sortiment an Zweirädern: von Jugendfahrrädern über Zubehör, wie Helme, Schlösser Sättel und Reifen, bis hin zu E-Bikes in verschiedenen Variationen (Mountainbike, City, Trekking) bekommen Sie alles, was das Radlerherz begehrt. Bei uns wird Ihr Rad immer gut ausgestattet. Vor dem Fahrradkauf sollten Sie sich im Klaren sein, was für ein Rad Sie kaufen wollen. Damit Ihnen die Entscheidung leichter fällt, bieten wir in unserem Fahrradgeschäft Probefahrten an.

Selbstverständlich kümmern wir uns auch um beschädigte Räder und machen diese in unserer Werkstatt wieder fit für die Straße. Nutzen Sie auch gerne unseren kostenlosen Hol- und Bringservice, wenn Sie Ihr Zweirad mal nicht selbst zur Inspektion oder Reparatur bringen können. Wir holen Ihr Gefährt bei Ihnen ab und bringen es anschließend wieder zu Ihnen zurück. Sie können in dieser Zeit nicht auf Ihr Fahrrad verzichten? Kein Problem – wir bieten Ihnen für die Zeit der Reparatur ein Leihfahrrad.

Wir sind mehr als nur ein Fahrradgeschäft...

... denn bei uns können Sie nicht nur Fahrräder kaufen oder reparieren lassen, sondern auch leasen. Wir bieten Ihnen verschiedene Leasingangebote für Ihr neues Firmenrad und passen das Angebot individuell auf Ihre Bedürfnisse an. Lassen Sie sich von uns persönlich beraten.

Möchten Sie sich ein Fahrrad kaufen? Dann werfen Sie doch einen Blick in unseren Onlinekatalog, in dem Sie unsere aktuellen Angebote finden. Oder Sie kommen gleich in unserem Fahrradgeschäft in Bad Salzuflen vorbei. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

2-Rad Downhill

Herforder Str. 15

32105 Bad Salzuflen

Telefon: 05222 79 73 01

E-Mail: info@zweirad-downhill.de

Internet: https://www.zweirad-downhill.de/