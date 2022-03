Mit der DS Wärme GmbH entscheiden Sie sich für einen erfahrenen Familien- und Meisterbetrieb in zweiter Generation, der Ihnen alle wichtigen Leistungen insbesondere rund um den Sanitär- und Heizungsbau in Neubauprojekten anbietet. Außerdem sind wir engagiert in der Badsanierung, im Heizungsbau und in der Lüftungs- und Klimatechnik.

Bei uns erwarten Sie Arbeiten in hoher Qualität und das bereits seit 2007.

• Haustechnik

• Gewerbekunden

• Sanitär

• Heizung

• Lüftung

Außerdem bilden wir selbst aus und geben damit jungen Menschen im Handwerk eine Perspektive. Wir sind gespannt darauf, wie wir Ihnen in der Klimatechnik helfen können.

Sanitärmeisterbetrieb – unsere Mitarbeiter sind für Sie im Einsatz

Die lange Berufserfahrung in unserer Branche zeichnet uns aus. Sie hilft uns dabei, jeden Auftrag im besten Sinne unserer Kunden umzusetzen. Dabei helfen uns natürlich auch unsere hervorragend ausgebildeten Mitarbeiter. Wir sind der richtige Partner für Sie beim Neubau, Umbau oder bei Modernisierungen und Sanierungen.

Von uns erhalten Sie nur die beste Qualität. Wir verbauen ausschließlich hochwertige Produkte und arbeiten dafür eng mit den renommierten Herstellern auf dem Markt zusammen. Wir sind ein modernes Handwerksunternehmen und verstehen uns als zuverlässigen Dienstleister im Auftrag unserer Kunden.

Bäder gestaltet nach Ihrem persönlichen Wunsch

Bäder sind eine persönliche Angelegenheit, wir helfen Ihnen bei der Realisierung. Termine können wir gerne auch einmal kurzfristig wahrnehmen und sind immer schnell bei Ihnen vor Ort.

Dabei setzen wir in der Klimatechnik und für die Heizung auf eine Kombination von moderner Technik mit traditionellem Handwerk. Auf das täglich Geleistete sind wir stolz und darauf, dass wir unsere Kundenwünsche immer wieder zur vollen Zufriedenheit umsetzen, zum Beispiel mit unseren Heizsystemen für Gewerbe. Geben Sie uns die Gelegenheit, auch Sie von unseren in der Region einzigartigen Fähigkeiten zu überzeugen.

Kontaktieren Sie uns am besten noch heute und profitieren Sie von einem persönlichen Bad und neuen Sanitäranlagen für Gewerbe!

DS Wärme GmbH und Co. KG

Am Scheinebach 40, 59557 Lippstadt

Telefon: 02941 7498621

E-Mail: info@ds-waerme.de

Web: www.ds-waerme.de