Kleinschmidt in Melle

Sie möchten sich eine neue Sonnenbrille oder Kontaktlinsen kaufen, vielleicht auch eine neue Uhr oder ein schönes Schmuckstück? Dann herzlich willkommen bei Kleinschmidt, Ihrem persönlichen Augenoptiker, Uhren und Schmuck Fachgeschäft in Melle!

Hier sind wir bereits seit über 100 Jahren mit unserem Fachgeschäft für unsere Kunden da. Als staatlich geprüfte Augenoptikerin und Augenoptikermeisterin bietet Ihnen Petra Dieterich mit ihren fünf Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen umfassende Leistungen in diesen Bereichen:

• Augenoptik

• Brillen

• Schmuck

• Uhren

Das Hauptaugenmerk unserer gesamten Tätigkeit liegt dabei auf einer hochwertigen Beratung in allen Bereichen. Vom professionellen Sehtest bis hin zur Auswahl der passenden Brillenfassung sind wir Ihr starker Partner für optimales Sehen!

Zugleich sind wir aber auch Juwelier und Schmuckgeschäft und führen ein umfangreiches Sortiment an verschiedenen und individuellen Schmuckstücken und Uhren. Moderne Augenoptik mit Tradition seit 1919 vom Meisterbetrieb!

Traditionsreicher Augenoptiker mit umfangreichem Leistungsspektrum

Als professioneller Augenoptiker bieten wir Ihnen alle gängigen Produkte und Leistungen, die für optimales Sehen nötig sind und die Sie von einem Optiker völlig zu Recht erwarten. Wir haben sehr hohe qualitative Ansprüche, weshalb Sie bei uns ausschließlich Markenbrillen kaufen können. Unter anderem führen wir Lesebrillen und Arbeitsplatzbrillen für das Arbeiten am Computer.

Doch auch Sportbrillen für die Freizeit und Gleitsichtbrillen für jeden Einsatz entdecken Sie in unserem Sortiment. Neben einer neuen Brille in Markenqualität sichern Sie sich bei uns zudem erstklassige Kontaktlinsen verschiedener Hersteller. Wir führen außerdem Sehtests durch und messen Ihre Sehschärfe exakt. Dadurch können wir Ihre Brille individuell an Ihr Sehvermögen anpassen.

Mehr als bloß Brillen: hochwertigen Schmuck und Uhren kaufen in Melle

Dass Sie bei uns eine Brille kaufen können, liegt auf der Hand. Neben unserem Schmuckhandel verkaufen wir aber auch schöne Uhren und tollen Schmuck. Auch hier machen wir keine Kompromisse in puncto Niveau, sodass Sie ausnahmslos Qualitäts- und Markenuhren erhalten. Neben Armbanduhren mit Leder- oder Metallarmband, eleganten Uhren und Kinderuhren bieten wir Ihnen eine Auswahl an Holzarmbändern. Sie wünschen sich ein neues Ohrloch mit dem dazu passenden Ohrschmuck? Auch hierbei sind wir gerne für Sie da und bieten unseren Beratungsservice an.

Verlobungsringe in vielen Variationen sowie Trauringe für Ihre Hochzeit erweitern unser Sortiment ebenso wie Antragsringe oder Pärchenringe aus Weißgold, Gelbgold und Silber. Für all unsere Produkte garantieren wir Ihnen eine individuelle Beratung nach Kundenwunsch. Statten Sie Ihrem persönlichen Augenoptiker in Melle einen Besuch ab und kaufen Sie Brillen, Kontaktlinsen, Uhren oder Schmuck zu fairen Preisen!

W. Kleinschmidt e.K.

Mühlenstraße 7, 49324 Melle

Telefon: 05422 3223

E-Mail: info@kleinschmidt-melle.de

Web: www.kleinschmidt-melle.de