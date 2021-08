Flyex Sonnenschutz und Insektenschutz

Sonnenschutz und Insektenschutz vom Profi in Lübbecke! Die Firma FlyEx bietet ✔ Fliegengitter ✔ Rollos ✔ Plissees. Maßanfertigungen Made in Germany.

Sonnen- & Insektenschutz aus Lübbecke in Top-Qualität

Wir statten Ihr Haus perfekt aus!

Zu Hause möchten wir uns entspannen und nicht von direkter Sonneneinstrahlung oder Insekten belästigt werden. Entscheiden Sie sich für den hochwertigen, maßgefertigten Sonnenschutz und Insektenschutz der Firma FlyEx und Sie genießen maximalen Komfort in den eigenen vier Wänden.

Seit 1997 berät, plant und produziert unser Meisterbetrieb – das Ergebnis sind individuelle und langlebige Lösungen. Alle Produkte sind Made in Germany aus hochwertigen, langlebigen und wetterfesten Materialien. Den Insektenschutz fertigen wir sogar bei uns vor Ort.

Von unserem Unternehmenssitz im ostwestfälischen Lübbecke aus beliefern wir Kunden in einem Umkreis von circa 80 Kilometern. Oder kaufen Sie bequem in unserem Zubehör- & Ersatzteilshop ein und wir liefern Ihre Wunschprodukte deutschlandweit.

Diesen Sonnen- und Insektenschutz führen wir

Als perfekte Schutzschilde gegen unerwünschte Einflüsse wählen Sie bitte aus folgenden Artikeln:

Insektenschutz

Geben Sie Mücken, Fliegen, Spinnen und anderen unwillkommenen Gästen keine Chance! Sind Ihre Fenster und Türen mit unseren Fliegengittern versehen, müssen Sie sich keine Sorgen mehr machen.

Wir erfassen die Abmessungen der Fliegengitter auf den Millimeter genau und kalkulieren sowie produzieren anschließend exakt. Haben Sie Haustiere, montieren wir auf Wunsch kratzfeste Fliegennetze. Außerdem können wir Hunde- und Katzenklappen einbauen.

Sonnenschutz

Hand aufs Herz: So schön die Sonne auch ist, scheint sie direkt ins Zimmer, ist es schnell vorbei mit der Gemütlichkeit. Stattdessen heizt sich der Raum stark auf und es kann zu Kopfschmerzen, Konzentrationsproblemen und anderen unangenehmen Begleiterscheinungen kommen.

Rüsten Sie Ihre Fenster und Terrassen- oder Balkontüren daher schon vor der nächsten warmen Jahreszeit mit unserem effektiven Sonnenschutz nach Maß aus.

Die harmonische Verbindung von Funktion, Qualität und Design zeichnet jeden unserer Artikel aus, sei es ein Plissee, Rollo, Faltstore oder Flächenvorhang. Sonderformen sind selbstverständlich jederzeit möglich. Wählen Sie aus unseren Standardfarben sowie vielen weiteren RAL-, Sonder- und Trendfarben.

Zu unseren Premium-Produkten im Bereich Sonnenschutz zählen außerdem Weinor Markisen, die in vielen verschiedenen Ausführungen erhältlich sind.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann rufen Sie uns unter 05742 . 12 11 an, schreiben Sie eine E-Mail an info@flyex.de oder schicken Sie eine Nachricht per Kontaktformular.

FlyEx – wir schaffen mehr Wohn- und Lebensqualität!

Flyex

Bruchflachweg 34, 32312 Lübbecke

Telefon: 05742 1211

E-Mail: info@flyex.de

Internet: www.flyex-team.de

Bürozeiten:

Mo. - Fr.: 08:00 - 16:00 Uhr