Kurze Entscheidungs- & Kommunikationswege das spricht für unser inhabergeführtes Zeitarbeitsunternehmen. Personalvermittlung und Arbeitnehmerüberlassung der Formel P GmbH & Co. KG in Oerlinghausen.

Zeitlich begrenzte Projekte, Auftragsspitzen, saisonale Mehrarbeit und Personalausfälle können dazu führen, dass die Arbeit in einem Unternehmen nicht mehr problemlos von der Stammbelegschaft bewältigt werden kann. Flexibles zusätzliches Personal ist dann unabdingbar, um weiterhin Aufträge abzuschließen und langfristig Erfolge zu garantieren.



Sind Sie auf der Suche nach einem Job als Leiharbeiter oder benötigen Sie personelle Unterstützung für Ihr Unternehmen? Als professionelle Zeitarbeitsfirma sind wir seit 10 Jahren Ihr verlässlicher Partner für die Arbeitnehmerüberlassung und Personalvermittlung am Standort in Oerlinghausen. Wir verfügen über 30 Jahre Erfahrung in der Branche und haben uns dabei besonders auf den Bereich der Lebensmittelindustrie spezialisiert.

Personalengpässe vermeiden durch zuverlässige Zeitarbeit

Personalbedarf entsteht unter anderem dann, wenn das eigene Fachpersonal durch Krankheit, Mutterschutz, Elternzeit oder Urlaub ausfällt und kein Ersatz anwesend ist. Kommt es gleichzeitig zu einer erhöhten Auftragslage, kann das übrige Personal das Arbeitspensum oft kaum mehr bewältigen.

Zeitarbeit ermöglicht es, schnell und flexibel auf die jeweilige Situation zu reagieren. Firmen müssen keine Personalengpässe befürchten und gleichzeitig keine zeitlichen Ressourcen aufwenden, um sich selbst um die Personalbeschaffung zu kümmern. Dies stellt eine ungemeine Entlastung dar.

Ob für kurz- oder längerfristige Einsätze: Als Personaldienstleister / Zeitarbeitsfirma vermitteln wir qualifizierte Arbeitskräfte für Ihre Bedürfnisse und übernehmen alle Arbeitgeberpflichten dem Arbeitnehmer gegenüber. Dies umfasst sowohl die Gehaltsauszahlung als auch die Sozialversicherung. Da es sich bei uns um ein inhabergeführtes Unternehmen handelt, können Sie stetig von unseren kurzen Kommunikations- und Entscheidungswegen profitieren. Wir arbeiten bereits seit Jahren mit unseren Kunden in ganz Ostwestfalen zusammen. Gerne stellen wir Ihnen auch kurzfristig Personal zur Verfügung. Sprechen Sie uns an!

Arbeitnehmerüberlassung als Lösung für Ihren beruflichen Erfolg

Auch als Arbeitnehmer profitieren Sie von Ihrer Anstellung in unserer Zeitarbeitsfirma: Durch professionell organisierte Zeitarbeit bekommen Sie die Möglichkeit, Berufserfahrung in verschiedenen Betrieben und Fachbereichen zu sammeln und sich als Facharbeiter weiterzuentwickeln – und das bei tariflicher Bezahlung und größtmöglicher Sicherheit. Darüber hinaus haben Sie stetig sehr gute Übernahmechancen bei unseren Kunden. Sind Sie im kaufmännischen oder gewerblichen Bereich arbeitssuchend? Dann schauen Sie sich in unserer Jobbörse um und melden Sie sich bei uns für die Zeitarbeit! Kurzfristige Stellenangebote finden Sie auf der Seite Aktuelles.

Die Zufriedenheit aller Mitarbeiter und Kunden hat bei uns als Personaldienstleister seit jeher oberste Priorität. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage! Sie erreichen uns telefonisch oder per Kontaktformular.

Formel P GmbH & Co. KG

Hauptstraße 32

33813 Oerlinghausen

Telefon: +49 (0) 5202 924 11 0

Telefax: +49 (0) 5202 924 11 29

E-Mail: info@formel-p.de

Internet: www.formel-p.de