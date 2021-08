Freie Kfz-Werkstatt | Rolands-Auto-Service

Bereits seit 2004 ist Ihr Kfz in unserer freien Werkstatt in erfahrenen Händen. Ob Auto, Wohnmobil oder Anhänger – wir sind fachkundig für Sie da!

Bereits seit 2004 ist Ihr Kfz in unserer freien Werkstatt in erfahrenen Händen. Ob Auto, Wohnmobil und Wohnwagen oder Anhänger – Rolands-Auto-Service in Lippstadt sorgt dafür, dass Sie immer sicher unterwegs sind!

Fachkundige Arbeit, ein sehr guter Service sowie ein absolut faires Preis-Leistungs-Verhältnis zeichnen uns aus. Lassen Sie uns wissen, wie wir Ihnen mit unserem umfassenden Leistungsspektrum rund um Ihr Kfz weiterhelfen können!

Unsere Leistungen im Überblick:

Reparaturen

Unsere freie Kfz-Werkstatt übernimmt gerne Reparaturen an Ihrem Auto, Wohnmobil oder Anhänger.

Wartung & Inspektion

Um die Betriebs- und Verkehrssicherheit Ihres Fahrzeugs sicherzustellen, sollten Sie es regelmäßig zur Inspektion und Wartung bringen.

Unfallin­standsetzung

Damit die Unfallinstandsetzung reibungslos und fachkundig verläuft, haben Sie mit unserer freien Werkstatt einen zuverlässigen Partner zur Seite!

Reifenservice

Wir sind der richtige Ansprechpartner, wenn es um den Reifenwechsel und die Einlagerung Ihrer Reifen geht.

Rolands-Auto-Service in Lippstadt –Kfz-Reparaturen aller Art

Unsere freie Kfz-Werkstatt kümmert sich nicht nur um Ihr Auto, sondern gerne auch um Ihr Wohnmobil oder Ihren Anhänger. Jegliche Reparatur- und Wartungsarbeiten an Ihrem Fahrzeug übernimmt unser erfahrenes Team mit großer Fachkenntnis. Die Leistungen von Rolands-Auto-Service im Überblick:

Unser eigener Abschleppdienst ist jederzeit für Sie erreichbar, egal wo Sie liegen geblieben sind.

Ihre freie Kfz-Werkstatt in Lippstadt seit 2004 –wir sind vom TÜV bis zur Unfallinstandsetzung für Sie da!

Wenn Sie sich für unsere Kfz-Werkstatt entscheiden, können Sie sich darauf verlassen, dass wir Ihnen schnell weiterhelfen. Wir stehen nicht nur für zügige Reparaturen, sondern sind auch kurzfristig für Sie da, wenn Probleme an Ihrem Fahrzeug auftauchen.

Als Kfz-Meisterbetrieb arbeiten wir stets zuverlässig und fachkundig. Um Ihnen alle Leistungen rund um Ihr Fahrzeug aus einer Hand anbieten zu können, verfügen wir über einen langjährigen Lackierpartner, der im Rahmen der Unfallinstandsetzung Smart-Repair-Lackierungen in bester Qualität übernimmt. Gerne erstellen wir Ihnen vorab einen Kostenvoranschlag für alle Arbeiten.

Ihr Fahrzeug muss zum TÜV? Auch dann sind Sie in unserer freien Kfz-Werkstatt richtig! Wir bieten Ihnen dreimal wöchentlich einen TÜV-Dienst durch die DEKRA. Sie können ohne Terminvereinbarung einfach vorbeikommen, sollten aber eine mögliche Wartezeit einplanen.

Ihr Wohnmobil-Experte in Lippstadt –besuchen Sie unsere freie Kfz-Werkstatt!

Wir sind Ihr Partner für Reparaturen und die Instandsetzung Ihres Wohnmobils. In unserer speziell eingerichteten und extra hohen Werkstatt findet auch Ihr Wohnmobil Platz. Damit Sie entspannt in den Urlaub fahren können, sind wir von Reparaturen über den Reifenwechsel bis zum TÜV für Sie da.

Das freundliche und kompetente Team unserer freien Werkstatt freut sich darauf, Sie und Ihr Fahrzeug bei uns begrüßen zu dürfen. Vereinbaren Sie gerne vorab einen Termin oder kommen Sie kurzfristig bei uns vorbei – wenn wir Zeit haben, stellen wir direkt eine erste Fehlerdiagnose auf.

Rolands-Auto-Service

Seilerweg 3, 59556 Lippstadt

Telefon: 02941 2047631

E-Mail: info@ras-lippstadt.de

Internet: https://www.ras-lippstadt.de