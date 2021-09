Gartenbau und Abbruchunternehmen | Küster – BauGa

Unternehmen für Gartenbau und Abriss in Dörentrup Küster-BauGa



Herzlich willkommen bei Küster-BauGa, Ihrem renommierten Gartenbau- und Abbruchunternehmen mit langjähriger Erfahrung. Unser Betrieb in Dörentrup ist facettenreich aufgestellt, sodass wir Ihnen ein besonders umfangreiches Leistungsspektrum anbieten können.



Das beginnt bereits mit der fachgerechten Gartengestaltung und Gartenpflege und reicht bis zum Hausabriss einschließlich Bauschuttentsorgung.

Wir stehen an Ihrer Seite und unterstützen Sie zuverlässig und fachkompetent bei Ihren Projekten. Nachfolgend finden Sie eine Auflistung über unseren vielschichtigen Tätigkeitsbereich:

Gartenbau

Bauüberwachung

Abrissarbeiten

Baggerarbeiten



Wir sind Spezialisten im Bereich Gartenbau

Ihr Garten entspricht schon lange nicht mehr Ihren Vorstellungen und bedarf dringend einer Veränderung? Dann sind wir Ihr erster Ansprechpartner. Als Spezialisten für Gartenbau und Landschaftsbau verwandeln wir Ihren Außenbereich in einen Traumgarten, in dem Sie Energie und Kraft tanken können.



Wir kümmern uns um das professionelle Pflanzen und Schneiden von Hecken, Sträuchern und Bäumen, um notwendige Baumpflegemaßnahmen und Baumfällarbeiten. Auch die fachgerechte Entsorgung der Gartenabfälle fällt in unseren Tätigkeitsbereich.

Gerne versehen wir Ihren Traumgarten auch mit einem Swimmingpool, einem Gartenteich oder einem dichten Rollrasen.



Das Anlegen von Gartenwegen, sämtliche Pflasterarbeiten wie Hofeinfahrten und Terrassen sowie das Setzen von Rasenkantensteinen und das Aufbauen von Toren und Gartenzäunen ist für unsere geschulten Fachkräfte ebenfalls kein Problem und zählt zu den gewohnten Aufgaben. Mit Know-how und Liebe zum Detail setzen wir alles daran, Sie als Kunden zufriedenzustellen. Das Team von Galabau Küster wird gerne für Sie tätig und sorgt dafür, dass Sie sich in Ihrem Garten wieder so richtig wohlfühlen.

Renommiertes Abbruchunternehmen mit langjähriger Erfahrung

Als renommiertes Abbruchunternehmen in Dörentrup kümmern wir uns um jegliche Abrissarbeiten und die anschließende Bauschuttentsorgung. Hierbei kann es sich um eine kleine Gartenhütte oder auch um ein Wohnhaus handeln.



Zudem übernehmen wir kleinere Bagger- und Erdarbeiten, zum Beispiel das Ausheben von Baugruben und Kanalschächten, kümmern uns um die Entsorgung von Erdaushüben und stehen Ihnen auch bei Entrümpelungen hilfreich zur Seite.

Als erfahrener Fachbetrieb für Garten- und Landschaftsbau sowie für Abbrucharbeiten können wir mittlerweile auf einen großen Stamm zufriedener Kunden zurückblicken.



Unsere Einsatzbereiche sind vielschichtig. Bei jedem Projekt steht für uns die Kundenzufriedenheit an erster Stelle. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann rufen Sie uns an oder treten Sie über das Kontaktformular mit uns in Verbindung. Das Team von Küster-BauGa in Dörentrup ist gerne für Sie da.

Küster - BauGa/ Gartenbau

Teut 3

32694 Dörentrup

Telefon: 0176 24777801

E-Mail: lk@kuester-bauga.de

Internet: www.kuester-bauga.de