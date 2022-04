Gartengestaltung, Gartenbau und Gartenpflege im Raum Gütersloh

Die Firma Lars Schubert Gartengestaltung und Gartenbau aus Gütersloh-Isselhorst ist der richtige Ansprechpartner rund um Ihre grüne Oase. Mit langjähriger Erfahrung und dem nötigen Know-how stehen wir Ihnen gerne für die Gestaltung und Pflege Ihres Gartens zur Verfügung.

Damit Sie sich entspannt zurücklehnen und Ihre freie Zeit im Garten rundum genießen können, bieten wir Ihnen ein umfassendes Leistungsspektrum. Unsere Leistungen decken folgende Bereiche ab:

• GARTENBAU

• GALABAU

• GARTENPFLEGE

Vom Heckenschnitt und der Baumpflege über den Terrassenbau bis hin zur kompletten Neugestaltung von Gärten sind wir gerne individuell nach Ihrem Bedarf für Sie da. Unser Ziel: Eine grüne Wohlfühloase nach Ihren Wünschen für Sie zu schaffen – getreu unserem Motto: „Garten ist Leben“.

Vertrauen Sie auf über 25 Jahre Erfahrung in der Gartengestaltung!

Als Garten- und Landschaftsbauer verfügt Lars Schubert über 25 Jahre Erfahrung in der Gartengestaltung. Mit viel Leidenschaft für den Beruf hat er es sich zur Aufgabe gemacht, die persönlichen Vorstellungen seiner Kunden zu ihrer vollsten Zufriedenheit zu realisieren.

Um alle Arbeiten in der Gartengestaltung und im Gartenbau fachkundig und zuverlässig ausführen zu können, steht Firmeninhaber Lars Schubert nicht nur geschultes Fachpersonal, sondern auch ein umfassender Fuhrpark mit Bagger, Radlader, Traktor etc. zur Verfügung. So ist das Team bestens für alle Aufgaben gerüstet.

Lassen Sie sich persönlich von uns zu Ihren Wünschen beraten!

Gerne sind wir fachlich kompetent und persönlich für Sie da, um Ihre Wünsche und Vorstellungen mit Ihnen zu besprechen. Das unverbindliche Beratungsgespräch kann sowohl in unserem Betrieb in Gütersloh-Isselhorst als auch bei Ihnen vor Ort stattfinden – ganz wie Sie es wünschen. Bei Bedarf bieten wir Ihnen individuelle Beratungstermine auch außerhalb unserer üblichen Geschäftszeiten an, wie zum Beispiel am Wochenende.

Ganz gleich, welche Ideen und Wünsche Sie rund um Ihren Garten und die Gartengestaltung haben, wir erarbeiten die optimale Vorgehensweise für Sie und übernehmen selbstverständlich auch die fachgerechte Umsetzung. Wir beraten und betreuen Sie immer mit viel Motivation, damit das Endergebnis begeistert und Ihnen lange Freude bereitet. Vereinbaren Sie einen Termin mit uns – wir freuen uns auf Ihren Anruf oder Ihre Nachricht via Kontaktformular!

Ihr Lars Schubert und das gesamte Team

