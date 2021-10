Hausmeisterservice | ZH Dienstleistungen GmbH

Der Hausmeisterservice für Ostwestfalen, Lippe und Raum OWL



Sie besitzen ein Mehrfamilienhaus und wollen dies stets gepflegt wissen? Sie benötigen ein kompetentes Unternehmen für die Büroreinigung?

Sie sind auf der Suche nach einem zuverlässigen Hausmeisterservice zu fairen Preisen? Wir kümmern uns um alle Belange rund um Ihre Immobilie in der Region Ostwestfalen, Lippe und Raum OWL.

Egal ob Sie ein Reinigungsunternehmen benötigen, Pflasterarbeiten oder eine Entrümpelung anstehen – auf unseren Service ist Verlass. Unser Personal ist in verschiedenen Bereichen geschult. Daher können wir fast alle Arbeiten selbst erledigen und Ihnen so faire Preise bieten.

Im Gegensatz zu anderen Firmen erwartet Sie bei uns zudem keine lange Vertragsbindung, sondern ein monatlicher Fixpreis ohne Vertrag.

Informieren Sie sich über unsere Leistungen:

• Gebäudeinstandhaltung

• Gartenpflege

• Innen- und Außenreinigung

Das zuverlässige Reinigungsunternehmen für Ihre Immobilie

Unser Hausmeisterservice bietet Ihnen das Rundum-Sorglos-Paket. Dabei werden wir sowohl in Wohnhäusern als auch in gewerblich genutzten Gebäuden für Sie tätig. Wir sorgen dafür, dass Sie und Ihre Mieter oder Kollegen sich in Ihrem Gebäude wohlfühlen. Dabei sind wir Reinigungsunternehmen, Hausmeister und Gartnepfleger in einem. Profitieren Sie von unserem Service und lassen Sie Ihre Immobilie in neuem Glanz erstrahlen.

Saubere Treppenhäuser und schöne, gepflegte Gartenanlagen sorgen für eine höhere Lebensqualität der Bewohner. Und nicht nur das: Auch der Wert einer Immobile wird so erhalten. Bei uns haben Sie die Wahl, ob Sie einzelne Leistungen wie etwa die Gartenpflege buchen oder das Komplettpaket zum Fixpreis in Anspruch nehmen.



Individuelle Leistungen zu fairen Konditionen

Wir arbeiten nicht mit Vertragsbindung. Dies hat für Sie einen großen Vorteil: Sie sind nicht – wie bei anderen Firmen meist üblich – an jahrelange Verträge gebunden.

So haben Sie Möglichkeit, unser Arbeitsspektrum monatlich anzupassen. Egal ob Sie uns als Reinigungsunternehmen für innen und außen oder als Hausmeister buchen – wir erledigen alle Arbeiten präzise und vor allem pünktlich.

Wir sind Ihr „Mädchen für alles“, wenn es um die Instandhaltung und Pflege Ihrer Immobilie geht. Unsere Mitarbeiter beraten Sie gerne und passen das Leistungspaket individuell an Ihre Vorgaben an.

Rufen Sie uns einfach in unserem Betrieb in Ostwestfalen an oder kontaktieren Sie uns per E-Mail. Wir sind Ihr Hausmeisterservice für Wohn- und Bürogebäude.

ZH Dienstleistungen GmbH

Hauptstraße 40

33813 Oerlinghausen

Telefon: 0171 - 74 83 490

E-Mail: info@zhdienstleistungen.de

Internet: www.zhdienstleistungen.de