Havariekommissariat | Gutachter Bergmann und Boenisch

Ihr zuverlässiges Havariekommissariat in Bielefeld!

Gutachter beauftragen – internationales Havariekommissariat Bergmann & Boenisch



Als Havariekommissariat mit langjähriger Erfahrung stehen wir Ihnen mit unserer Kompetenz in allen Fragen des Schadenmanagements zur Verfügung. Benötigen Sie einen Gutachter für Lager- und Logistikschäden in Bielefeld oder der Umgebung sind wir Ihr zuverlässiger Ansprechpartner. Ob es um eine Beratung zur Vermeidung von Schäden geht oder um die Schadensbeurteilung und -regulierung – wir unterstützen Sie mit unserem Know-how.

Der Begriff Havarie stammt ursprünglich aus der Seefahrt und wurde für Manöver verwendet, die zur Rettung von Schiff oder Fracht ausgeführt wurden. In der heutigen Zeit dient er der allgemeinen Umschreibung von Transportschäden. Das Havariemanagement ist unser Metier. Kontaktieren Sie unser Havariekommissariat, wenn Sie Hilfe bei der Schadensbestimmung benötigen. Für die Prävention von Schäden entwickeln wir mit Ihnen wirkungsvolle Konzepte. Lernen Sie, wie Sie Sachschäden in Millionenhöhe effektiv vermeiden können und lassen Sie sich von unseren Profis beraten!



Havariemanagement durch Traditionsunternehmen:



Profitieren Sie von unserer Erfahrung!

Als Familienunternehmen in der zweiten Generation sind wir von Bergmann & Boenisch für Sie da. Mit unserer Firma stehen wir für Qualität und Innovation. Wir bieten Ihnen einen umfassenden Risk-Management-Service durch unser Havariekommissariat und garantieren Ihnen eine schnelle Bearbeitung Ihrer Fälle. Als Gutachter treten wir für Versicherungen ein und helfen mit unserem logistischen Fachwissen Transport- oder Lagerschäden zu beurteilen und zu beziffern. Ausführliche Informationen zu unserem Leistungsangebot finden Sie unter:

• Risk-Management-Service

• Warenverwertung

• Schadensregulierung

• Kostenprüfung

Neben der Beurteilung von Schäden an Gütern, die auf dem Land-, See- oder Luftweg eingetreten sind, widmen wir uns auch der Schadensminderung. Ein internationales Netzwerk ermöglicht es uns, Waren und Güter optimal zu vermitteln und zu verwerten. Dies trägt in hohem Maße zur Schadensbegrenzung bei. Bei Betriebshaftpflichtschäden stehen wir Ihnen zur Seite und begleiten den Schadensregulierungsprozess. Sie finden unser Havariekommissariat auch auf der Seite des TIS (Transport-Informations-Service) als Partner des GDV (Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V.).

Kontakt zu unseren Gutachtern

Benötigen Sie einen Gutachter für die Beurteilung eines Schadenfalls, nehmen Sie mit uns Kontakt auf! Im Raum Bielefeld sind wir noch am selben Tag bei Ihnen vor Ort. Überzeugen Sie sich von unserer professionellen Vorgehensweise. Neutral und fair nehmen wir uns der Sachlage an.

Internationales Havarie-Kommissariat Sachverständige / Cargo Surveyor Wirtschafts- und Versicherungs-Detektei Bergmann & Boenisch

Dompfaffweg 21

33607 Bielefeld

Telefon: 0151 – 19 66 39 20

E-Mail: bergmann@havarie-buero.com

Internet: www.havarie-buero.com