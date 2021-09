Entspannung fängt zu Hause an, nutzen Sie unsere deutschlandweite Hausabholung für Ihren Kur- oder Wellnessurlaub. Seit mehr als 30 Jahren auf Urlaub an der Ostsee spezialisiert - JAWA-Reisen.

Endlich mal wieder in den Urlaub fahren – es gibt kaum etwas, auf das man sich mehr freut. Einfach mal abschalten, die Seele baumeln lassen und sich so richtig entspannen, das kann wahre Wunder bewirken. Gerade in unserer schnellen, hektischen Welt ist ein Urlaub ein Luxus, den man sich ab und zu gönnen sollte. Er hilft nicht nur dabei, neue Kraft zu tanken, sondern gibt einem auch die Möglichkeit, mal wieder uneingeschränkt Zeit mit der Familie zu verbringen.

Wir haben uns als Reisebüro und Reiseveranstalter Ihrem Urlaub verschrieben und das bereits seit über 30 Jahren. Unser Team findet für Sie genau die passende Urlaubsreise, egal ob nah oder fern. Überzeugen Sie sich selbst und lassen Sie sich von uns beraten. Gemeinsam planen wir den perfekten Urlaub für Sie!

Erstklassiger Service für Ihren Traumurlaub!



Als Reiseveranstalter bieten wir Ihnen einen ausgezeichneten Service, egal wohin es gehen soll. Zu unserem Angebot zählen:

Kuren

Wir haben eine große Auswahl an Kururlauben, die sich auf medizinische Grundlagen stützen. So können Sie in aller Ruhe wieder zu sich finden und genesen.

Urlaub für die ganze Familie

Sie möchten endlich mal wieder mit der ganzen Familie in den Urlaub fahren? Kein Problem! Ob Sommer- oder Winterurlaub, bei uns finden Sie Top-Angebote - selbst in den Schulferien. Wir stehen mit jedem Hotel, das wir Ihnen anbieten, selbst in Kontakt und können daher hervorragende Preise für Sie verhandeln. Gönnen Sie sich und Ihrer Familie ein unvergessliches Erlebnis!

Ferienwohnungen

Keine Lust auf ein Hotel? Dann haben wir die richtige Ferienwohnung für Sie im Angebot. Bleiben Sie selbstständig und leben Sie im Urlaub nach Ihren Regeln! Gerne beraten wir Sie dazu persönlich.

Wellnessurlaub

Ebenso wie unsere Kurangebote, achten wir auch bei Wellnessurlauben darauf, dass die Programme nachweislich die Entspannung und Regeneration fördern. Unsere Hauptziele für Kur- und Wellnessurlaube sind Deutschland, Polen und Tschechien. Besonders die Ostsee ist sehr beliebt, um optimal neue Kraft zu tanken.

Ihr Fachmann für Urlaubsreisen

Wir sind der Reiseveranstalter Ihres Vertrauens. Lassen Sie sich jetzt von uns umfassend persönlich beraten. Gemeinsam finden wir genau den richtigen Urlaub für Sie. Rufen Sie uns einfach an oder schicken Sie uns Ihre Anfrage über das digitale Kontaktformular. Wir freuen uns darauf, schon bald Ihre Urlaubsreise zu planen.

