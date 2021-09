Kanzlei Am Westwall | Ihre Rechtsanwaltskanzlei

Kanzlei Am Westwall

Sie benötigen professionelle Unterstützung in rechtlichen Angelegenheiten oder möchten notarielle Dienstleistungen in Anspruch nehmen? Dann sind Sie bei der Kanzlei Am Westwall bestens aufgehoben. Egal, ob Sie einen Rechtsbeistand im Bereich des Familienrechts, Erbrechts, Mietrechts, Arbeitsrechts, Verkehrsrechts, Strafrechts oder Ordnungswidrigkeitenrechts oder in einem anderen Rechtsgebiet brauchen, wir stehen Ihnen als kompetenter und vor allem ehrlicher Partner zur Seite – absolute Transparenz und ein respektvoller Umgang mit unseren Mandanten stehen für uns an erster Stelle. Wir beraten Sie individuell und persönlich zu allen juristischen Fragestellungen und versuchen stets das Beste für Sie herauszuholen.

Die Schwerpunkte unserer Kanzlei im Überblick:

• Familienrecht

• Arbeitsrecht

• Verkehrsrecht

• Mietrecht

• Notar

• Sozialrecht

• Vertragsrecht

• Arzthaftungsrecht

• Baurecht

• ... und viele mehr

Unsere Rechtsanwaltskanzlei mit Sitz in Rietberg ging aus dem Zusammenschluss der Rechtsanwaltskanzlei Hamann & Glasenapp mit der Rechtsanwaltskanzlei Westhoff hervor. Seit 2020 wird Sie von den Rechtsanwälten und Gesellschaftern Klaus Glasenapp, Horst Westhoff, Roman Osthues und Florian Glasenapp geführt. Zu unserem Mandantenkreis gehören sowohl Privatpersonen als auch mittelständische Unternehmen aus der Region.



Rechtsberatung und gerichtliche Vertretung durch erfahrene Rechtsanwälte und Notar

Mit unserem eingespielten Team aus vier Rechtsanwälten und Notar sowie 10 Mitarbeitern stehen wir Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Seite. Jeder unserer Rechtsanwälte hat seinen Interessenschwerpunkt – so ergänzen wir uns perfekt und können in unserer Anwaltskanzlei so gut wie jedes Rechtsgebiet abdecken.

Uns ist es besonders wichtig, ein vertrauensvolles Verhältnis zu unseren Mandanten zu pflegen. Dazu gehört, dass wir Sie ausführlich beraten, auf alle Ihre Fragen eingehen und Sie mit Problemen rechtlicher Art nicht alleine lassen – wir stehen als Ihre Rechtsanwälte hinter Ihnen und halten Ihnen den Rücken frei.

Kontaktieren Sie unsere Anwaltskanzlei

Wir sind für Sie da!

Sie benötigen eine qualifizierte Rechtsberatung, eine fachkundige gerichtliche Vertretung oder notarielle Beurkundungen und Beglaubigungen? Dann vereinbaren Sie gerne einen Termin mit unserer Rechtsanwaltskanzlei in Rietberg, wir können Ihnen ganz sicher weiterhelfen.

Sie erreichen uns telefonisch unter der Rufnummer 05244 9713-0 sowie per E-Mail an rechtsanwaelte@kanzlei-am-westwall.de. Alternativ können Sie uns auch eine Nachricht über das Kontaktformular hinterlassen, wir werden uns dann schnellstmöglich mit Ihnen in Verbindung setzen.

Wir freuen uns auf Sie!

Kanzlei Am Westwall GbR

Am Westwall 1

33397 Rietberg

Telefon: 05244 9713-0

Telefax: 05244 9713-49

E-Mail: rechtsanwaelte@kanzlei-am-westwall.de

Internet: www.kanzlei-am-westwall.de