Kfz-Werkstatt | Gebrauchtwagenhandel | Feldewerth GmbH

Bei uns dreht sich alles ums Auto, und das bereits seit über 85 Jahren. Seit 1935 steht die Feldewerth GmbH in Lippetal für umfassenden Service, persönliche Beratung und faire Preise. Ihre Zufriedenheit ist unser Ziel, weshalb wir unsere Dienstleistungen und Angebote über die Jahre immer weiter ausgebaut und angepasst haben.

Unsere kompetenten und freundlichen Mitarbeiter sind Ihnen jederzeit behilflich, wenn es um Ihr Fahrzeug geht. Mit einer umfassenden Ausbildung und stetiger Weiterbildung sind sie top-geschult, um Ihre Probleme zu lösen. Überzeugen Sie sich selbst und kommen Sie vorbei!

Wir reparieren, lackieren und tanken Ihr Auto!

Wenn Sie einen Rundum-Service für Ihr Auto benötigen, dann sind wir der richtige Ansprechpartner. Zu unseren Leistungen gehören:

Kfz-Werkstatt

In unserer freien Kfz-Werkstatt bringen wir Ihren Wagen wieder auf Vordermann und sorgen auch für eine fachgerechte Unfallinstandsetzung. Egal, ob es sich um platte Reifen, kaputte Scheiben oder Blechschäden handelt, in unserer Kfz-Werkstatt reparieren wir Ihr Auto professionell, schnell und zu einem fairen Preis!

Sollten Sie nicht auf Ihr Auto verzichten können, so stellen wir Ihnen auch gerne für die Zeit der Reparatur einen Ersatzwagen zur Verfügung. Des Weiteren sind wir Ihr Ansprechpartner rund um Inspektion, Wartung und Hauptuntersuchung.

Lackiererei

Sie haben einen Kratzer im Blech oder möchten vielleicht einfach eine neue Farbe für Ihr Auto, weil Ihnen die aktuelle nicht gefällt? Dann wenden Sie sich an uns! In unserer Lackiererei sorgen wir dafür, dass Ihr Wagen wieder in neuem Glanz erstrahlt. Übrigens: Auch bei der Instandsetzung von Oldtimern sind wir Ihnen gerne behilflich.

Autohandel und Gebrauchtwagen

Suchen Sie nach einem neuen Auto? Dann haben wir vielleicht das passende Modell in unserem Angebot. Bei uns finden Sie Top-Gebrauchtwagen zu fairen Preisen. Kommen Sie vorbei und werfen Sie einen Blick auf unsere Fahrzeuge!



Tankstelle

Neben dem Verkauf von Gebrauchtwagen sowie der Reparatur und Lackierung von Autos, können Sie bei uns auch ganz einfach tanken. Unsere Tankstelle mit integriertem Shop hat sieben Tage die Woche für Sie geöffnet, auch an Feiertagen.

Unser kompetentes Team geht mit Erfahrung und Leidenschaft jedes Ihre Anliegen an.

Öffnungszeiten Werkstatt/Lackiererei

Montag - Freitag: 08:00 - 17:00 Uhr

Öffnungszeiten Tankstelle/Shop/Waschstraße*

Montag - Freitag: 06:00 - 21:00 Uhr

Samstag: 08:00 - 20:00 Uhr

Sonn- & Feiertag: 10:00 - 20:00 Uhr

*Unsere Waschstraße ist an Sonn- und Feiertagen geschlossen.

Feldewerth GmbH

Diestedder Straße 64

59510 Lippetal-Herzfeld

Telefon: 0 29 23 / 281

Telefax: 0 29 23 / 71 63

E-Mail: feldewerth@feldewerth.de

Internet: https://www.feldewerth.de