Kinzel – Druckmaschinen aus Bielefeld

Die Firma KINZEL Printing Systems GmbH – gegründet im Jahr 1992 als A&M Kinzel – ist ein namhafter Hersteller hochwertiger Druckmaschinen, der Auftraggeber weltweit beliefert. Wir entwickeln und produzieren innovative Lösungen für Rolle-zu-Rolle-Drucksysteme, Siebdrucksysteme und digitale Drucksysteme.

Die hohen, branchenspezifischen Anforderungen unserer Kunden an die Siebdruck- und Digitaldruckmaschinen stehen jederzeit im Mittelpunkt unserer Arbeit. Von der Planung bis hin zur Realisierung von Standardsystemen und individuellen R2R-Siebdruck- und Digitaldrucksystemen oder auch Endfertigungssystemen bietet KINZEL perfekt auf den Bedarf abgestimmte Produkte. Äußerste Präzision für die Erstellung von Druckprodukten, eine einfache Bedienung sowie eine lange Lebensdauer sind Vorzüge, die jedes Produkt aus unserem Hause auszeichnen.

Ebenso umfangreich wie die Auswahl an Druckmaschinen sind weitere Maschinen um den Siebdruck und auch spezielle Zubehörangebote. So rundet eine große Auswahl an Maschinen, die Ihre Drucksysteme und Weiterverarbeitungsmaschinen optimal ergänzen, die Produktpalette ab.

Dazu gehören Laserschneidsysteme, Längs- und Querschneidegeräte, Laminiereinheiten, Transferpressen, Beschichtungsmaschinen und vieles mehr.

Mit modernster Technik in das neue Zeitalter des Drucks

Aktuell befindet sich die Druckindustrie in einer spannenden Entwicklung. Die Digitalisierung und technologische Innovationen eröffnen hier neue Wege und Möglichkeiten. Wir sind daher der richtige und zuverlässige Partner für alle Herausforderungen im Bereich Druck und Druckweiterverarbeitung.

Durch diese umfassende Leistungspalette mit exaktem Zuschnitt auf die Erfordernisse unserer Kunden schaffen wir die dauerhafte Grundlage für eine langfristige unternehmerische Betätigung auch in wirtschaftlich schwierigeren Umfeldern. Unser Ziel ist es, nicht nur moderne Druckmaschinen zu liefern, sondern von Anfang an in Rücksprache mit dem Auftraggeber Lösungen für eine kostengünstige und qualitätsorientierte Fertigung zu erarbeiten.

Die Kunden unserer Produkte

Von unserem Standort in Bielefeld aus beliefern wir weltweit die Schaltungs-, Solar-, Etiketten-, Transfer-, Banner- und Automobilbranche sowie zahlreiche weitere technische und grafische Industriezweige. Überzeugen auch Sie sich von unseren Produkten und unserem Service.

KINZEL Printing Systems GmbH

Elpke 97, 33605 Bielefeld

Telefon: 0521 934240

Telefax: 0521 9342430

E-Mail: info@kinzel-ps.de

Internet: www.kinzel-ps.de