Löhne

Als ausgewiesene Spezialisten in Sachen Industriebedarf versenden wir unter anderem reißfeste Stretchfolien an Firmen aus diversen Branchen. Zudem führen wir eine große Auswahl an Klebebändern, Maschinenbändern, Panzertapes und Papierklebebändern. Bei uns werden Sie sicherlich fündig! Grundsätzlich verschicken wir alle Artikel europaweit.