Konstruktionsbüro Karl-Heinz Jürgen

Wir machen aus Ideen Lösungen– Konstruktionsbüro Jürgen in Bielefeld

Am Anfang stehen immer ein Problem und eine Idee. Eine Idee, wie dieses Problem beseitigt werden könnte. Seit mehr als einem Vierteljahrhundert stehen wir im Konstruktionsbüro Jürgen in Bielefeld unseren Kunden bei der Umsetzung ihrer Ideen mit unserem breiten Fachwissen im Anlagenbau sowie für die Konstruktion von Betriebsmitteln für die Produktion und Fertigung von Industriegütern zur Seite.

Die langjährige Erfahrung unserer Mitarbeiter im Sondermaschinenbau ist die Basis für die Entwicklung professioneller Lösungen. Als Partner von Maschinenbauunternehmen konstruieren wir Vorrichtungen und Werkzeuge für die unterschiedlichsten Branchen. In der Landtechnik und im Automobilbau sind wir ebenso zu Hause, wie in der Elektroindustrie.

Das Konstruktionsbüro für außergewöhnliche Aufgaben

Auch bei komplexeren Herausforderungen, die individuelle Lösungen erfordern, sind unsere Mitarbeiter geschätzte Ansprechpartner von Maschinenbauunternehmen und Anlagenbauern. Unser Angebot umfasst vielfältige Dienstleistungen aus den Bereichen

In enger Kooperation mit unseren Auftraggebern entwickeln wir maßgeschneiderte Lösungen, die in höchstem Maße auf die Bedürfnisse und Wünsche unserer Kunden abgestimmt sind. Ganz gleich, ob es um die Planung und Konstruktion von Betriebsmitteln geht oder um die Entwicklung von innovativen Maschinen für Unternehmen aus der Landtechnik, dem Automobilbau sowie der Elektroindustrie, wir stehen Ihnen mit unserer umfassenden Expertise und der innovativen Ausstattung unseres Konstruktionsbüros jederzeit gerne zur Verfügung. Ihre Ideen setzen wir an modernen CAD-Arbeitsplätzen oder direkt bei Ihnen vor Ort als kompetente Berater in Ihrem Betrieb um.

So erreichen Sie uns

Sie benötigen bei der Umsetzung Ihrer Ideen die fachkundige Unterstützung eines kompetenten Konstruktionsbüros? Sie suchen nach einer technischen Lösung für Aufgaben in der Produktion oder im Bau von Betriebsmitteln für Industriegüter? Dann sind wir Ihr Partner. Auch wenn es um die Planung und Beschaffung von neuen Betriebsmitteln geht, sind wir ein kompetenter Ansprechpartner für Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen. Wir sind sicher, dass wir auch Ihnen bei der Umsetzung Ihrer Ideen und Vorstellungen sowie bei der Suche nach individuellen Lösungen für Ihre Probleme im Anlagenbau oder bei der Konstruktion spezifischer Vorrichtungen weiterhelfen können.

Rufen Sie uns an oder nutzen Sie das praktische Kontaktformular auf unserer Webseite, um ein unverbindliches Informationsgespräch in unserem Ingenieurbüro in Bielefeld oder direkt vor Ort in Ihrem Unternehmen zu vereinbaren.

--

Konstruktionsbüro Karl-Heinz Jürgen

Eckendorfer Straße 91a, 33609 Bielefeld

Telefon: 0521 - 201 80 25

E-Mail: info@konstruktion-juergen.de

Internet: https://www.konstruktion-juergen.de

Bürozeiten:

Mo. - Fr.: 08:00 - 16:00 Uhr