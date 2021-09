Lampen und Leuchten von Granilux

Granilux ist Ihr Spezialist für individuell gefertigte Lampen und Leuchten im Raum Detmold. Rufen Sie uns jetzt unter der ✆ 05231 3032401 an!

Egal, ob in Privathäusern, Bürogebäuden, Gastronomiebetrieben oder Galerien, die richtige Beleuchtung ist nicht nur wichtig für eine gute Sicht, sondern hat auch entscheidenden Einfluss auf unser Wohlbefinden und unsere Stimmung. Bereits seit über 20 Jahren ist unsere Leuchtenmanufaktur Ihr Ansprechpartner für hochwertige Design-Lampen und LED-Leuchten.

Von der LED-Leuchte über die Stoffleuchte bis hin zur Stehleuchte, Sie können sich stets auf unsere Expertise und unsere Erfahrung verlassen. Schauen Sie gerne einmal in unseren Shop, dort finden Sie eine große Auswahl an hochwertigen Lampen und Leuchten für jeden Geschmack! Individuelle Leuchten Stoffleuchten Stehleuchten Ringleuchten Drahtleuchten

LED-Leuchten, Design-Lampen, Gastronomiebeleuchtung und vieles mehr

Die vollständige Herstellung unserer LED-Leuchten, insbesondere von Stoffschirmen, Designerleuchten und hochwertigen technischen Leuchten, wird in unseren eigenen Produktionshallen durchgeführt. Für die Herstellung der Leuchten werden Kunststoffmaterialien, Metall, PVC-Folien und edle Stoffe verwendet. Da wir einen Großteil der Produkte in Handarbeit fertigen, profitieren unsere Kunden von einer hohen Flexibilität und herausragender Qualität Made in Germany.

Zwar fertigen wir Design-Lampen in professioneller Maschinen- und Handarbeit nach individuellem Kundenwunsch, dennoch verfügen wir auch über standardisierte Leuchten. Mithilfe moderner Hightech-Leuchtmittel erreichen wir eine überragende Ausleuchtung, gepaart mit einer herausragenden Energieeffizienz. Unsere einzigartigen LED-Leuchten sind stets modern designt und stellen ein aufwertendes Accessoire für Ihre Räumlichkeiten dar, sowohl im privaten, als auch im gewerblichen Bereich.

individuell gestaltete Lampenschirme Wir bieten Digitaldruck an

Qualitätsmaterialien für die Leuchtenherstellung

Stoffe, Folien und Plattenmaterialien wie Kunststoff, Metall oder Glas können im UV-Digitaldruckverfahren, mit Weiß-Option, bedruckt werden. Da dies ebenfalls in eigener Produktion abgewickelt wird, können wir den reibungslosen Ablauf in der Herstellung von exklusiven Produkten immer garantieren. Unser Hauptaugenmerk liegt immer auf Ihrer Zufriedenheit!

Die Drahtbearbeitung mit der CNC-Drahtbiegemaschine ermöglicht die Herstellung beliebiger Formen, gefertigt mit höchster Präzision. Weitere Bearbeitungen wie das Schweißen, Richten und Schleifen werden ebenfalls in unserem Hause durchgeführt.

Um einen langfristigen Qualitätsstandard zu erhalten, werden die Drahtgestelle pulverbeschichtet, wobei die Farbe frei bestimmt werden kann.

Wir sind Ihre Leuchtenmanufaktur und planen Ihre individuelle LED-Leuchte nach Ihren persönlichen Vorstellungen. Überzeugen Sie sich selbst und lassen Sie sich von uns umfassend beraten. Sie erreichen uns telefonisch, oder aber über unser digitales Kontaktformular. Unser Team freut sich darauf, schon bald Ihre Design-Lampe zu bauen.

Granilux Leuchtenmanufaktur

Am Brommerfeld 7

32758 Detmold

Telefon: 05231 3032401

E-Mail: info@granilux.de

Internet: www.granilux.de