Ihr Malerbetrieb mit Tradition in Detmold - Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung!

Sind Sie auf der Suche nach einem kompetenten und erfahrenen Partner für Malerarbeiten jeglicher Art? Dann sind Sie beim Malerbetrieb Ziegenbein aus Detmold genau richtig. Wir verfügen nicht nur über ein umfassendes Fachwissen und über 45 Jahre Erfahrung in dem, was wir tun, wir bringen auch die nötige Leidenschaft mit!



Unser 1972 gegründeter Betrieb ist auf alle klassischen Malerarbeiten spezialisiert und besticht durch die Liebe zum Detail, einen umfassenden gestalterischen Gesamtblick sowie fachliche Expertise. All das kombiniert unser Team tagtäglich, um Ihnen das bestmögliche Ergebnis zu liefern, denn Ihre Zufriedenheit hat bei uns oberste Priorität!

Unser Service für Sie und Ihr Projekt

Unser erfahrenes und bestens ausgebildetes Team beherrscht die unterschiedlichsten Maler und Lackiermethoden. Gerne stellen wir Ihnen unterschiedliche Farbkonzepte vor, aus denen Sie Ihren Favoriten wählen können und führen anschließend eine persönliche und individuelle Farb- und Stilberatung durch. Des Weiteren unterstützen wir Sie mit Mustern bei der Ideenfindung und entwickeln in enger Absprache einen passenden Planungsprozess für Ihr Projekt.

Bei unseren Malerarbeiten stehen wir für eine zügige, aber trotzdem sorgfältige Umsetzung zu einem fairen Preis. Egal, ob es sich um Badezimmer, Flur oder Keller handelt, bei uns können Sie sich sicher sein, dass all Ihre Wünsche bestmöglich umgesetzt werden. Überzeugen Sie sich selbst!

Weitere Leistungen unseres Betriebs

Neben umfassenden Maler-, Lackier- und Tapezierarbeiten führen wir auch noch eine ganze Reihe an anderen Aufgaben für Sie durch. So kümmern wir uns auch um:

Kreative Wandgestaltung

Geben Sie Ihren Räumen ein individuelles und einzigartiges Erscheinungsbild mithilfe von venezianischer Spachteltechnik, Lasurtechnik und vielem mehr.



Bodenbeläge

Ob Laminat, Vinyl, Teppich oder PVC, wir sorgen dafür, dass Ihr Wunschbodenbelag fachgerecht und schnell eingebaut wird!



Fassadenarbeiten

Eine schöne Fassade ist wie eine Visitenkarte Ihres Hauses und dient auch dem Schutz.



Lassen Sie sich gerne von uns diesbezüglich beraten und vereinbaren Sie einen Termin. Sie erreichen uns telefonisch unter der Nummer ✆ 0 5232 / 85 87 948. Gerne können Sie natürlich auch persönlich in unserem Betrieb vorbeischauen und sich informieren lassen. Sie finden uns am Kleeweg 2 in 32758 Detmold. Das Team von Malerbetrieb Ziegenbein freut sich auf Sie!

Malerbetrieb Ziegenbein

Kleeweg 2

32758 Detmold

Telefon: 0 5232 / 85 87 948

E-Mail: kontakt@malerbetrieb-ziegenbein.de

Internet: www.malerbetrieb-ziegenbein-detmold.de