Delbrück

Das Team unserer Marks Metall GmbH begrüßt Sie herzlich! Sind Sie auf der Suche nach einem Experten für die Metallverarbeitung? Dann können Sie sich auf unser Know-how verlassen. So stellen unsere qualifizierten Metallbauer erstklassige Werkstücke für Industriekunden her. In diesem Rahmen übernehmen wir zum Beispiel das Schweißen, Abkanten und Zuschneiden von Bauteilen verschiedenster Art.