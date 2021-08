Wir sind Spezialist in der CNC-Fertigung für Dreh- und Frästeile und Aluminiumprofilbearbeitung in Meisterqualität für den Maschinenbau in Hüllhorst.

CNC-Fertigung vom Spezialisten für Dreh- und Frästeile in Hüllhorst

Präzise Verarbeitung, niedrige Herstellungskosten, vergleichsweise geringer Materialverschleiß: Die CNC-Fertigung ist heute nicht umsonst eine beliebte Technologie zur Metall- und Kunststoffverarbeitung in den unterschiedlichsten Wirtschaftszweigen. Möchten auch Sie Ihre Produktion effizienter gestalten? Dann wenden Sie sich an MBD CNC-Zerspanung Inh. Sergej Dirksen aus Hüllhorst in Ostwestfalen-Lippe! Wir nehmen Ihren Auftrag gerne an.

Ihr Fachmann für CNC-Fertigung: Maschinenteile nach Maß

Unsere jahrelange Erfahrung macht unseren Familienbetrieb zu Ihrem zuverlässigen Partner für CNC-Fertigung und -Frästechnik. Zu unserem zufriedenen Kundenstamm zählen Industrieunternehmen, Maschinenbaufirmen und weitere metallverarbeitende Betriebe, die auf eine leistungsstarke Produktion angewiesen sind. Dabei spielt es für uns keine Rolle, ob Sie an einem Prototyp, der Herstellung geringer Stückzahlen oder einer Serienfertigung interessiert sind: Wir liefern Ihnen das passende Produkt.

Unsere Leistungen im Überblick:

Hochwertige Profilbearbeitung mit moderner Frästechnik

Unser Meisterbetrieb ist seit acht Jahren auf die Entwicklung und Produktion von Dreh- und Frästeilen mithilfe modernster Maschinen spezialisiert. Wir bieten Fräsen und Zerspanung für Industrieunternehmen sowie Aluminiumprofilbearbeitung mit unserer Vierachs-Maschine in höchster Qualität. Auch Aluminiumplatten fräsen und bohren wir mit unserer ganz neuen Maschine.

Möchten Sie sich Maschinenteile für den Sondermaschinenbau kostengünstig anfertigen lassen? Auch dann sind Sie bei uns richtig. Wir sind stark in der Metallverarbeitung – auf uns können Sie zählen! Auch die Baugruppenmontage gehört zu unserem breiten Leistungsspektrum. Unser großer Maschinenpark ermöglicht sowohl die Profilbearbeitung von Linearachsen als auch die Verarbeitung von Profilen für Linearantriebe komplexer Mehrachssysteme. So erstellen wir Profile für Holzbearbeitungsmaschinen und Aluprofile für den Maschinenbau.

Profitieren Sie von unserem flexiblen Service!

Wir haben es uns zum Ziel gemacht, Kundenwünsche flexibel umzusetzen. Um Ihre Bedürfnisse rasch zu erkennen und zu realisieren, setzen wir auf unkomplizierte und kurze Kommunikationswege. Ob Prototyp, Einzel- oder Serienanfertigung: Wir stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite. Profitieren Sie von unserer schnellen Reaktionszeit und unserer langjährigen Fachkompetenz! Unsere Flexibilität ermöglicht darüber hinaus ein faires Preis-Leistungs-Verhältnis. Kurze Bearbeitungszeiten der Anfragen sowie eine schnelle Lieferung runden unseren kundenfreundlichen Service ab.

Bei Interesse an unseren Dienstleistungen im Bereich CNC-Fertigung freuen wir uns auf Ihre Anfrage – telefonisch unter ✆ 05744 / 5097466 oder über unser Kontaktformular. Bei Fragen beraten wir Sie selbstverständlich kostenlos und unverbindlich. Kommen Sie auf uns zu!

MBD CNC-Zerspanung

Inh. Sergej Dirksen

Schnathorster Straße 199

32609 Hüllhorst

Telefon: 05744 / 5097466

Telefax: 05744 / 512817

E-Mail: kontakt@mbd-dirksen.de

Internet: www.mbd-dirksen.de