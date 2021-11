Nur wer sich für seine Arbeit begeistern kann, ist in der Lage, erstklassige Ergebnisse zu erzielen. Wir, das Team vom Metallbau Schenberg in Kirchlengern, begeistern uns jeden Tag aufs Neue für die Aufgaben, die uns gestellt werden. Um einzigartige Lösungen zu finden, setzen wir auf die Symbiose von traditioneller Handwerkskunst und modernen, innovativen Ideen in der Metallverarbeitung.



In unserem Meisterbetrieb arbeiten wir auf der Basis von solidem handwerklichen Können, das auf einer gründlichen Ausbildung und langjähriger Erfahrung beruht. In Kombination mit unseren oftmals auch unkonventionellen Ideen schaffen wir es immer wieder, unsere Kunden zu überzeugen. So führt unsere Begeisterung für die Aufgabe am Ende zur Begeisterung bei den Kunden für das Produkt unserer Arbeit. Gemeinsam finden wir genau die Lösung, die Ihren Vorstellungen entspricht und gleichzeitig Ihren persönlichen Bedürfnissen gerecht wird. In handwerklicher Perfektion umgesetzt entstehen so individuelle Balkongeländer, Terrassenüberdachungen und andere Produkte aus Metall und Edelstahl.

Mit unserem breiten Serviceangebot in den Bereichen

sind wir bestens darauf vorbereitet, Ihre Pläne Realität werden zu lassen.

Metallverarbeitung in höchster Perfektion

Absolute Professionalität begleitet unsere Arbeit von Anfang an. Schon bei der Planung setzen wir auf Innovationen und moderne Technik. Für jedes Projekt erstellen wir am Computer 3D-Zeichnungen, die es Ihnen ermöglichen, sich ein realistisches Bild vom Endprodukt zu machen. Nach der Ausarbeitung des endgültigen Plans machen wir uns daran, diesen handwerklich umzusetzen. Als Meisterbetrieb für Metallbau wissen wir ganz genau, wie professionelle Schweißarbeiten auszusehen haben oder mit welchen Methoden die Metallbearbeitung besonders gut gelingt. Und damit am Ende das Ergebnis stimmt, verarbeiten wir nur hochwertigen Edelstahl, der nicht nur rostfrei ist, sondern auch ein äußerst elegantes Design ermöglicht.

Bevor wir uns jedoch an die Arbeit machen, bekommen Sie bei uns eine gründliche Beratung. Nur wenn wir genau wissen, was Sie sich wünschen, ist es uns möglich, eigene Ideen zu entwickeln und Ihnen verschiedene Alternativen anzubieten.

Damit wir Sie mit unseren Ideen und unserer Arbeit begeistern können, müssen Sie uns nur noch anrufen oder eine kurze Mail schreiben. Vereinbaren Sie jetzt Ihren unverbindlichen Beratungstermin bei uns in Kirchlengern oder direkt bei Ihnen zuhause.

Metallbau Schenberg

Mathildenstraße 19

32278 Kirchlengern

Mobil: 0173 9729472

E-Mail: info@metallbau-schenberg.de

Internet: https://www.metallbau-schenberg.de